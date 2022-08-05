《異動股》ＢＨＣＣ漲逾４９％突破２５０天線，報０﹒１６４元

《經濟通通訊社５日專訊》ＢＨＣＣ（０１５５２）升４９﹒０９％，報０﹒１６４元，升
穿２５０天線（０﹒１６４元），最高價０﹒１６４元，創１個月新高，最低價０﹒１１２元；
成交５３萬股，成交金額７﹒０４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入７﹒０４萬
元。現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額２﹒８萬元，加權平均成交價０﹒１４元。
現時，恒生指數報２０１５１，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８９，升７點或０﹒１８％；主板成交３５２﹒９３億
元。
上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交１７７４﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１２１３１，升６６點或０﹒５５％，成交１０５８﹒９７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１６４ 變動 ＋４９﹒０９％
最高價 ０﹒１６４ 最低價 ０﹒１１２
成交股數 ５３萬股 成交金額 ７﹒０４萬
１０天平均 ０﹒１２７ 歷史波幅％ ６２﹒０８４
２０天平均 ０﹒１３０ 加權平均價 ０﹒１３３
５０天平均 ０﹒１４５ ＲＳＩ１４ ７９﹒６２５
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
７﹒０４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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ＢＨＣＣ（０１５５２） ０﹒１６４ ＋４９﹒０９
澳能建設（０１１８３） ２﹒２３０ －０﹒４５
高陞集團控股（０１２８３） １﹒５２０ ＋１﹒３３
集一控股（０１４９５） ０﹒５４０ 無升跌
曠逸國際（０１６８３） ０﹒１９１ －１８﹒０３
中邦環境（０１８５５） ５﹒６８０ －０﹒１８
恆宇集團（０２４４８） ３﹒６１０ ＋０﹒２８
靛藍星（０８３７３） ０﹒２３６ ＋０﹒４３
綠城管理（０９９７９） ６﹒２７０ －０﹒４８
中原建業（０９９８２） ０﹒８５０ ＋１﹒１９
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（ｅｄ）
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