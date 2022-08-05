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01552 BHCC HOLDING
即時 按盤價 跌0.109 -0.001 (-0.909%)
大手異動

05/08/2022 10:42

《異動股》ＢＨＣＣ漲逾４９％突破２５０天線，報０﹒１６４元

　　《經濟通通訊社５日專訊》ＢＨＣＣ（０１５５２）升４９﹒０９％，報０﹒１６４元，升
穿２５０天線（０﹒１６４元），最高價０﹒１６４元，創１個月新高，最低價０﹒１１２元；
成交５３萬股，成交金額７﹒０４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入７﹒０４萬
元。現時最大淨被動賣出券商為致富證券，金額２﹒８萬元，加權平均成交價０﹒１４元。
　　現時，恒生指數報２０１５１，跌２２點或０﹒１１％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８９，升７點或０﹒１８％；主板成交３５２﹒９３億
元。
　　上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交１７７４﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１３１，升６６點或０﹒５５％，成交１０５８﹒９７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１６４　變動　　　　＋４９﹒０９％
　　最高價　　　０﹒１６４　最低價　　　　　０﹒１１２
　　成交股數　　　５３萬股　成交金額　　　　７﹒０４萬
　　１０天平均　０﹒１２７　歷史波幅％　　６２﹒０８４
　　２０天平均　０﹒１３０　加權平均價　　　０﹒１３３
　　５０天平均　０﹒１４５　ＲＳＩ１４　　７９﹒６２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
７﹒０４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＢＨＣＣ（０１５５２）　　　０﹒１６４　＋４９﹒０９
　　澳能建設（０１１８３）　　　２﹒２３０　　－０﹒４５
　　高陞集團控股（０１２８３）　１﹒５２０　　＋１﹒３３
　　集一控股（０１４９５）　　　０﹒５４０　　　　無升跌
　　曠逸國際（０１６８３）　　　０﹒１９１　－１８﹒０３
　　中邦環境（０１８５５）　　　５﹒６８０　　－０﹒１８
　　恆宇集團（０２４４８）　　　３﹒６１０　　＋０﹒２８
　　靛藍星（０８３７３）　　　　０﹒２３６　　＋０﹒４３
　　綠城管理（０９９７９）　　　６﹒２７０　　－０﹒４８
　　中原建業（０９９８２）　　　０﹒８５０　　＋１﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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