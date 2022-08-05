《異動股》世茂服務（００８７３）漲近７％，報２﹒４４元

《經濟通通訊社５日專訊》世茂服務（００８７３）升６﹒５５％，報２﹒４４元，最高價

２﹒５９元，最低價２﹒３元；成交５５５６﹒４萬股，成交金額１﹒３８億元；主動買沽比率

８１：１９，資金淨主動買入８２４０﹒８１萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲，金

額１４４﹒９２萬元，加權平均成交價２﹒３４１元；現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團

，金額５５６﹒９萬元，加權平均成交價２﹒３５２元。

現時，恒生指數報２０１４４，跌２９點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８６８，跌

１１點或０﹒１７％；恒生科技指數報４３８４，升３點或０﹒０７％；主板成交３６４﹒０５

億元。

上證綜合指數報３１９１，升２點或０﹒０７％，成交１８５７﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２１１７，升５２點或０﹒４３％，成交１１１３﹒１８億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒４４０ 變動 ＋６﹒５５％

最高價 ２﹒５９０ 最低價 ２﹒３００

成交股數 ５５５６﹒４萬股 成交金額 １﹒３８億

１０天平均 ２﹒５４５ 歷史波幅％ ５３﹒３９５

２０天平均 ２﹒６６３ 加權平均價 ２﹒４７６

５０天平均 ３﹒５２８ ＲＳＩ１４ ２９﹒５５６

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股份狀態：主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入８２４０﹒８１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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世茂服務（００８７３） ２﹒４４ ＋６﹒５５

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒８０ ＋０﹒７２

融創服務（０１５１６） ３﹒１５ ＋５﹒００

旭輝永升服務（０１９９５） ５﹒２０ ＋９﹒２４

中海物業（０２６６９） ７﹒８６ ＋０﹒７７

雅生活（０３３１９） ８﹒４６ ＋４﹒１９

美的置業（０３９９０） ９﹒００ ＋４﹒４１

保利物業（０６０４９） ４２﹒８０ ＋０﹒７１

碧桂園服務（０６０９８） １４﹒６８ ＋３﹒６７

金科服務（０９６６６） １１﹒１０ ＋９﹒９０

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（ｅｄ）

