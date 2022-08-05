《異動股》藥明巨諾升逾１１％突破１０天線，報７﹒０９元

《經濟通通訊社５日專訊》藥明巨諾（０２１２６）升１１﹒１３％，報７﹒０９元，升穿

１０天線（６﹒７３９元），最高價７﹒１元，最低價６﹒４２元；成交１３２萬股，成交金額

９０１﹒２８萬元；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入６１２﹒６７萬元。現時最大淨

被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１１﹒２７萬元，加權平均成交價６﹒８３７元；現時

最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額９６﹒４４萬元，加權平均成交價６﹒８８元。

以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒９％。

現時，恒生指數報２０１４５，跌２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８７１，跌

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８９，升８點或０﹒１９％；主板成交４０５﹒５５億

元。

上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１％，成交２１４２﹒６１億元人民幣。

深證成份指數報１２１２８，升６３點或０﹒５２％，成交１２８６﹒０９億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒０９０ 變動 ＋１１﹒１３％

最高價 ７﹒１００ 最低價 ６﹒４２０

成交股數 １３２萬股 成交金額 ９０１﹒２８萬

１０天平均 ６﹒７３９ 歷史波幅％ ３６﹒９２８

２０天平均 ７﹒１２８ 加權平均價 ６﹒８２８

５０天平均 ７﹒６８０ ＲＳＩ１４ ４７﹒２６１

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率８５：１５，資金淨主動買入６１２﹒６７萬元；暫連

升３日，累計升幅１２﹒９％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明巨諾（０２１２６） ７﹒０９ ＋１１﹒１３

阿里健康（００２４１） ４﹒８０ ＋１﹒０５

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５２ ＋２﹒４９

信達生物（０１８０１） ３５﹒００ ＋６﹒５４

復星醫藥（０２１９６） ２７﹒６０ ＋１﹒２８

藥明生物（０２２６９） ７４﹒８５ 無升跌

翰森製藥（０３６９２） １６﹒６０ ＋４﹒９３

康希諾（０６１８５） ６５﹒１０ ＋６﹒７２

京東健康（０６６１８） ６１﹒６５ ＋０﹒２４

康方生物（０９９２６） ２２﹒７０ ＋８﹒３５

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（ｅｄ）

