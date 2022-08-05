《異動股》康諾亞－Ｂ漲逾１０％突破５０天線，報３２﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》康諾亞－Ｂ（０２１６２）升１０﹒４４％，報３２﹒８元，升
穿５０天線（３０﹒２９８元），最高價３２﹒８元，最低價３０﹒４元；成交３６﹒０５萬股
，成交金額１１４３﹒６３萬元；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入４２２﹒２９萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額１８﹒８８萬元，加權平均成交價
３１﹒９５７元；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額１４６﹒５９萬元，加權
平均成交價３２﹒２８５元。
現時，恒生指數報２０１４４，跌２９點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８７１，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３８９，升８點或０﹒２％；主板成交４１０﹒５億元。
上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交２１７６﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１２１２９，升６３點或０﹒５３％，成交１３０４﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 ３２﹒８００ 變動 ＋１０﹒４４％
最高價 ３２﹒８００ 最低價 ３０﹒４００
成交股數 ３６﹒０５萬股 成交金額 １１４３﹒６３萬
１０天平均 ３０﹒５２５ 歷史波幅％ ３２﹒１６５
２０天平均 ３１﹒１２２ 加權平均價 ３１﹒７２３
５０天平均 ３０﹒２９８ ＲＳＩ１４ ５８﹒８６０
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入４２２﹒２９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康諾亞－Ｂ（０２１６２） ３２﹒８０ ＋１０﹒４４
和黃醫藥（０００１３） ２１﹒７０ ＋９﹒９３
金斯瑞生物科技（０１５４８） ３０﹒４０ ＋５﹒９２
信達生物（０１８０１） ３５﹒００ ＋６﹒５４
藥明生物（０２２６９） ７４﹒９０ ＋０﹒０７
雲康集團（０２３２５） １８﹒１４ ＋０﹒７８
百濟神州（０６１６０） １１４﹒５０ ＋１０﹒１０
康希諾（０６１８５） ６４﹒８０ ＋６﹒２３
康方生物（０９９２６） ２２﹒６５ ＋８﹒１１
榮昌生物（０９９９５） ５４﹒５０ ＋８﹒６７
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（ｅｄ）
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