《異動股》中芯升逾３％突破１００天線，報１７﹒２８元

《經濟通通訊社５日專訊》中芯（００９８１）升３﹒３５％，報１７﹒２８元，升穿

１００天線（１６﹒８９４元），最高價１７﹒２８元，最低價１６﹒７８元；成交

１８２０﹒１萬股，成交金額３﹒１億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒１５

億元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額６８５﹒７３萬元，加權平均成交價

１７﹒０３８元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２０５６﹒７７萬元，加權平

均成交價１７﹒０５９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２％。

現時，恒生指數報２０１８４，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８８５，升５

點或０﹒０８％；恒生科技指數報４４０５，升２４點或０﹒５５％；主板成交４３５﹒９９億

元。

上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒２８０ 變動 ＋３﹒３５％

最高價 １７﹒２８０ 最低價 １６﹒７８０

成交股數 １８２０﹒１萬股 成交金額 ３﹒１億

１０天平均 １６﹒５７６ 歷史波幅％ ３７﹒００７

２０天平均 １６﹒５３３ 加權平均價 １７﹒０５７

５０天平均 １７﹒３０６ ＲＳＩ１４ ５５﹒１４８

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１﹒１５億元；暫連升

３日，累計升幅１１﹒２％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １７﹒２８ ＋３﹒３５

金蝶國際（００２６８） １７﹒２２ ＋１﹒６５

中國軟件國際（００３５４） ７﹒２５ ＋１﹒６８

騰訊（００７００） ３０７﹒２０ －１﹒５４

中興（００７６３） １６﹒４２ ＋０﹒４９

網龍（００７７７） １５﹒５２ ＋０﹒７８

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１４ ＋１﹒２９

聯想集團（００９９２） ７﹒１６ ＋２﹒７３

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４６ ＋１﹒１０

金山軟件（０３８８８） ２６﹒４０ ＋２﹒９２

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（ｅｄ）

