《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒４２元

《經濟通通訊社５日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒１６％，報１２﹒４２元，最高

價１２﹒４４元，最低價１１﹒９元；成交１５９６﹒４２萬股，成交金額１﹒９４億元；主動

買沽比率５３：４７，資金淨主動買入９００﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證

券，金額１０３７﹒８３萬元，加權平均成交價１２﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞

銀，金額１５２１﹒２１萬元，加權平均成交價１２﹒１６１元。

現時，恒生指數報２０１８６，升１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８８７，升

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４４０７，升２６點或０﹒６１％；主板成交４３８﹒９３

億元。

上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １２﹒４２０ 變動 ＋３﹒１６％

最高價 １２﹒４４０ 最低價 １１﹒９００

成交股數 １５９６﹒４２萬股 成交金額 １﹒９４億

１０天平均 １２﹒７３４ 歷史波幅％ ４２﹒０２９

２０天平均 １２﹒４５９ 加權平均價 １２﹒１２２

５０天平均 １２﹒７８１ ＲＳＩ１４ ４８﹒３８７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入９００﹒１萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信義光能（００９６８） １２﹒４２０ ＋３﹒１６

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１３４ 無升跌

北京能源國際（００６８６） ０﹒２２３ －１﹒７６

水發興業能源（００７５０） １﹒０５０ －１﹒８７

陽光能源（００７５７） ０﹒３３０ －１﹒４９

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４５ －２﹒１７

北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７７ －１﹒２８

金風科技（０２２０８） １４﹒１８０ －０﹒９８

協鑫科技（０３８００） ３﹒１５０ －０﹒９４

福萊特玻璃（０６８６５） ２６﹒０５０ ＋０﹒９７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

