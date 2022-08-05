《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒４２元

《經濟通通訊社５日專訊》信義光能（００９６８）升３﹒１６％，報１２﹒４２元，最高
價１２﹒４４元，最低價１１﹒９元；成交１５９６﹒４２萬股，成交金額１﹒９４億元；主動
買沽比率５３：４７，資金淨主動買入９００﹒１萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證
券，金額１０３７﹒８３萬元，加權平均成交價１２﹒１２４元；現時最大淨被動賣出券商為瑞
銀，金額１５２１﹒２１萬元，加權平均成交價１２﹒１６１元。
現時，恒生指數報２０１８６，升１２點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８８７，升
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４４０７，升２６點或０﹒６１％；主板成交４３８﹒９３
億元。
上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 １２﹒４２０ 變動 ＋３﹒１６％
最高價 １２﹒４４０ 最低價 １１﹒９００
成交股數 １５９６﹒４２萬股 成交金額 １﹒９４億
１０天平均 １２﹒７３４ 歷史波幅％ ４２﹒０２９
２０天平均 １２﹒４５９ 加權平均價 １２﹒１２２
５０天平均 １２﹒７８１ ＲＳＩ１４ ４８﹒３８７
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股份狀態：主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入９００﹒１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １２﹒４２０ ＋３﹒１６
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１３４ 無升跌
北京能源國際（００６８６） ０﹒２２３ －１﹒７６
水發興業能源（００７５０） １﹒０５０ －１﹒８７
陽光能源（００７５７） ０﹒３３０ －１﹒４９
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４５ －２﹒１７
北控清潔能源集團（０１２５０） ０﹒０７７ －１﹒２８
金風科技（０２２０８） １４﹒１８０ －０﹒９８
協鑫科技（０３８００） ３﹒１５０ －０﹒９４
福萊特玻璃（０６８６５） ２６﹒０５０ ＋０﹒９７
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（ｅｄ）
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