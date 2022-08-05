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00992 聯想集團
即時 按盤價 跌7.050 -0.070 (-0.983%)
大手異動

05/08/2022 11:43

《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒０１％，報７﹒１８元，升穿
５０天線（７﹒１０５元），最高價７﹒１８元，最低價７元；成交６５１﹒９４萬股，成交金
額４６４１﹒０２萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１５１５﹒９３萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額２６２﹒７７萬元，加權平均成交價７﹒１２５元；現時最大
淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１９９﹒８１萬元，加權平均成交價７﹒１４元。以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０６％。
　　現時，恒生指數報２０１７９，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８８３，升４
點或０﹒０６％；恒生科技指數報４４０４，升２３點或０﹒５３％；主板成交４４９﹒５４億
元。
　　上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　７﹒１８０　變動　　　　　　＋３﹒０１％
　　最高價　　　　　　７﹒１８０　最低價　　　　　　７﹒０００
　　成交股數　　６５１﹒９４萬股　成交金額　　４６４１﹒０２萬
　　１０天平均　　　　７﹒１５５　歷史波幅％　　　２０﹒３４４
　　２０天平均　　　　７﹒０１５　加權平均價　　　　７﹒１１９
　　５０天平均　　　　７﹒１０５　ＲＳＩ１４　　　５３﹒７８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１５１５﹒９３萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒０６％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒１８　＋３﹒０１
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒１８　＋１﹒４２
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒２２　＋１﹒２６
　　騰訊（００７００）　　　　　３０６﹒８０　－１﹒６７
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒５４　＋１﹒２２
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒５６　＋１﹒０４
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１４　＋１﹒２９
　　中芯（００９８１）　　　　　　１７﹒４６　＋４﹒４３
　　百奧家庭互動（０２１００）　　　０﹒４６　＋１﹒１０
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２６﹒３０　＋２﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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