《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１８元

《經濟通通訊社５日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒０１％，報７﹒１８元，升穿

５０天線（７﹒１０５元），最高價７﹒１８元，最低價７元；成交６５１﹒９４萬股，成交金

額４６４１﹒０２萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１５１５﹒９３萬元。現時

最大淨被動買入券商為美銀，金額２６２﹒７７萬元，加權平均成交價７﹒１２５元；現時最大

淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１９９﹒８１萬元，加權平均成交價７﹒１４元。以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０６％。

現時，恒生指數報２０１７９，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８８３，升４

點或０﹒０６％；恒生科技指數報４４０４，升２３點或０﹒５３％；主板成交４４９﹒５４億

元。

上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ７﹒１８０ 變動 ＋３﹒０１％

最高價 ７﹒１８０ 最低價 ７﹒０００

成交股數 ６５１﹒９４萬股 成交金額 ４６４１﹒０２萬

１０天平均 ７﹒１５５ 歷史波幅％ ２０﹒３４４

２０天平均 ７﹒０１５ 加權平均價 ７﹒１１９

５０天平均 ７﹒１０５ ＲＳＩ１４ ５３﹒７８２

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１５１５﹒９３萬元；暫

連升２日，累計升幅４﹒０６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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聯想集團（００９９２） ７﹒１８ ＋３﹒０１

金蝶國際（００２６８） １７﹒１８ ＋１﹒４２

中國軟件國際（００３５４） ７﹒２２ ＋１﹒２６

騰訊（００７００） ３０６﹒８０ －１﹒６７

中興（００７６３） １６﹒５４ ＋１﹒２２

網龍（００７７７） １５﹒５６ ＋１﹒０４

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１４ ＋１﹒２９

中芯（００９８１） １７﹒４６ ＋４﹒４３

百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４６ ＋１﹒１０

金山軟件（０３８８８） ２６﹒３０ ＋２﹒５３

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（ｅｄ）

