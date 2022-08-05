《異動股》聯想集團升逾３％突破５０天線，報７﹒１８元

《經濟通通訊社５日專訊》聯想集團（００９９２）升３﹒０１％，報７﹒１８元，升穿
５０天線（７﹒１０５元），最高價７﹒１８元，最低價７元；成交６５１﹒９４萬股，成交金
額４６４１﹒０２萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１５１５﹒９３萬元。現時
最大淨被動買入券商為美銀，金額２６２﹒７７萬元，加權平均成交價７﹒１２５元；現時最大
淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額１９９﹒８１萬元，加權平均成交價７﹒１４元。以現價
計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒０６％。
現時，恒生指數報２０１７９，升５點或０﹒０３％；恒生中國企業指數報６８８３，升４
點或０﹒０６％；恒生科技指數報４４０４，升２３點或０﹒５３％；主板成交４４９﹒５４億
元。
上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ７﹒１８０ 變動 ＋３﹒０１％
最高價 ７﹒１８０ 最低價 ７﹒０００
成交股數 ６５１﹒９４萬股 成交金額 ４６４１﹒０２萬
１０天平均 ７﹒１５５ 歷史波幅％ ２０﹒３４４
２０天平均 ７﹒０１５ 加權平均價 ７﹒１１９
５０天平均 ７﹒１０５ ＲＳＩ１４ ５３﹒７８２
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入１５１５﹒９３萬元；暫
連升２日，累計升幅４﹒０６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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聯想集團（００９９２） ７﹒１８ ＋３﹒０１
金蝶國際（００２６８） １７﹒１８ ＋１﹒４２
中國軟件國際（００３５４） ７﹒２２ ＋１﹒２６
騰訊（００７００） ３０６﹒８０ －１﹒６７
中興（００７６３） １６﹒５４ ＋１﹒２２
網龍（００７７７） １５﹒５６ ＋１﹒０４
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１４ ＋１﹒２９
中芯（００９８１） １７﹒４６ ＋４﹒４３
百奧家庭互動（０２１００） ０﹒４６ ＋１﹒１０
金山軟件（０３８８８） ２６﹒３０ ＋２﹒５３
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（ｅｄ）
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