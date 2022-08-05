《異動股》科濟藥業－Ｂ漲近１１％突破２０天線，報１５﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》科濟藥業－Ｂ（０２１７１）升１０﹒８％，報１５﹒８元，升
穿２０天線（１５﹒４１６元），最高價１５﹒８元，最低價１４﹒４８元；成交８３﹒９５萬
股，成交金額１２８３﹒６１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５４﹒８４萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９２﹒３萬元，加權平均成交價
１５﹒２２９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１４０﹒９２萬元，加權平均成交價
１５﹒２５４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒８６％。
現時，恒生指數報２０１６９，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８８２，升２
點或０﹒０４％；恒生科技指數報４４０１，升２０點或０﹒４６％；主板成交４５１﹒６２億
元。
上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒８００ 變動 ＋１０﹒８０％
最高價 １５﹒８００ 最低價 １４﹒４８０
成交股數 ８３﹒９５萬股 成交金額 １２８３﹒６１萬
１０天平均 １４﹒７５０ 歷史波幅％ ８８﹒０７２
２０天平均 １５﹒４１６ 加權平均價 １５﹒２９０
５０天平均 １４﹒２４２ ＲＳＩ１４ ５４﹒２８０
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５４﹒８４萬元；暫連
升３日，累計升幅１６﹒８６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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科濟藥業－Ｂ（０２１７１） １５﹒８０ ＋１０﹒８０
和黃醫藥（０００１３） ２１﹒６５ ＋９﹒６８
金斯瑞生物科技（０１５４８） ３０﹒２５ ＋５﹒４０
信達生物（０１８０１） ３５﹒１５ ＋７﹒００
藥明生物（０２２６９） ７４﹒９０ ＋０﹒０７
雲康集團（０２３２５） １８﹒０２ ＋０﹒１１
百濟神州（０６１６０） １１４﹒２０ ＋９﹒８１
康希諾（０６１８５） ６４﹒７０ ＋６﹒０７
康方生物（０９９２６） ２２﹒５５ ＋７﹒６４
榮昌生物（０９９９５） ５３﹒７５ ＋７﹒１８
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（ｅｄ）
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