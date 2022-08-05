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02171 科濟藥業－Ｂ
即時 按盤價 升16.420 +0.620 (+3.924%)
大手異動

05/08/2022 11:45

《異動股》科濟藥業－Ｂ漲近１１％突破２０天線，報１５﹒８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》科濟藥業－Ｂ（０２１７１）升１０﹒８％，報１５﹒８元，升
穿２０天線（１５﹒４１６元），最高價１５﹒８元，最低價１４﹒４８元；成交８３﹒９５萬
股，成交金額１２８３﹒６１萬元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５４﹒８４萬
元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額９２﹒３萬元，加權平均成交價
１５﹒２２９元；現時最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額１４０﹒９２萬元，加權平均成交價
１５﹒２５４元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１６﹒８６％。
　　現時，恒生指數報２０１６９，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８８２，升２
點或０﹒０４％；恒生科技指數報４４０１，升２０點或０﹒４６％；主板成交４５１﹒６２億
元。
　　上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１５﹒８００　變動　　　　　＋１０﹒８０％
　　最高價　　　　１５﹒８００　最低價　　　　　１４﹒４８０
　　成交股數　　８３﹒９５萬股　成交金額　　１２８３﹒６１萬
　　１０天平均　　１４﹒７５０　歷史波幅％　　　８８﹒０７２
　　２０天平均　　１５﹒４１６　加權平均價　　　１５﹒２９０
　　５０天平均　　１４﹒２４２　ＲＳＩ１４　　　５４﹒２８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入４５４﹒８４萬元；暫連
升３日，累計升幅１６﹒８６％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　科濟藥業－Ｂ（０２１７１）　　　１５﹒８０　＋１０﹒８０
　　和黃醫藥（０００１３）　　　　　２１﹒６５　　＋９﹒６８
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　３０﹒２５　　＋５﹒４０
　　信達生物（０１８０１）　　　　　３５﹒１５　　＋７﹒００
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７４﹒９０　　＋０﹒０７
　　雲康集團（０２３２５）　　　　　１８﹒０２　　＋０﹒１１
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１４﹒２０　　＋９﹒８１
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　６４﹒７０　　＋６﹒０７
　　康方生物（０９９２６）　　　　　２２﹒５５　　＋７﹒６４
　　榮昌生物（０９９９５）　　　　　５３﹒７５　　＋７﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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