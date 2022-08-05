《異動股》時代電氣升近１０％突破５０天線，報３６﹒７元

《經濟通通訊社５日專訊》時代電氣（０３８９８）升９﹒８８％，報３６﹒７元，升穿

５０天線（３５﹒１２１元），最高價３６﹒８元，最低價３３﹒３元；成交５７０﹒８７萬股

，成交金額２﹒０２億元；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２７３１﹒８萬元。現時

最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額１２５６﹒６萬元，加權平均成交價３５﹒４１８元

；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額６１５﹒４１萬元，加權平均成交價

３５﹒３６４元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒０６％。

現時，恒生指數報２０１７４，升不足１點；恒生中國企業指數報６８８３，升３點或

０﹒０５％；恒生科技指數報４４０４，升２３點或０﹒５３％；主板成交４５７﹒１６億元。

上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。

深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。



基本資料

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現價 ３６﹒７００ 變動 ＋９﹒８８％

最高價 ３６﹒８００ 最低價 ３３﹒３００

成交股數 ５７０﹒８７萬股 成交金額 ２﹒０２億

１０天平均 ３４﹒３１０ 歷史波幅％ ３８﹒７２４

２０天平均 ３５﹒８４５ 加權平均價 ３５﹒４６５

５０天平均 ３５﹒１２１ ＲＳＩ１４ ５６﹒３９１

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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入２７３１﹒８萬元；暫連

升２日，累計升幅１２﹒０６％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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時代電氣（０３８９８） ３６﹒７０ ＋９﹒８８

中船防務（００３１７） ７﹒０７ －２﹒０８

中鐵（００３９０） ４﹒３９ ＋０﹒４６

東風集團股份（００４８９） ５﹒３０ ＋０﹒７６

勝獅貨櫃（００７１６） ０﹒８６ 無升跌

中鐵建（０１１８６） ４﹒３７ ＋０﹒２３

中車（０１７６６） ２﹒８３ ＋０﹒７１

中交建（０１８００） ３﹒６４ 無升跌

濰柴動力（０２３３８） １０﹒６４ ＋１﹒９２

重汽（０３８０８） ８﹒９５ ＋２﹒２９

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（ｅｄ）

