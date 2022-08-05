《異動股》東方海外漲逾５％突破１０天線，報２６９﹒６元

《經濟通通訊社５日專訊》東方海外（００３１６）升５﹒０７％，報２６９﹒６元，升穿
１０天線（２６２﹒８６元），最高價２６９﹒６元，最低價２５７﹒６元；成交４５﹒６１萬
股，成交金額１﹒２億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３６８４﹒５９萬元。現
時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額５１７﹒０５萬元，加權平均成交價
２６３﹒６６４元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額５９８﹒３６萬元，加權平
均成交價２６５﹒０９元。
現時，恒生指數報２０１８１，升７點或０﹒０４％；恒生中國企業指數報６８８６，升７
點或０﹒１％；恒生科技指數報４４０９，升２８點或０﹒６６％；主板成交４６１﹒７８億元
。
上證綜合指數報３１９８，升９點或０﹒２８％，成交２３１８﹒５億元人民幣。
深證成份指數報１２１４２，升７７點或０﹒６４％，成交１３９２﹒６２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６９﹒６００ 變動 ＋５﹒０７％
最高價 ２６９﹒６００ 最低價 ２５７﹒６００
成交股數 ４５﹒６１萬股 成交金額 １﹒２億
１０天平均 ２６２﹒８６０ 歷史波幅％ ４７﹒１１８
２０天平均 ２５０﹒３８０ 加權平均價 ２６４﹒０７５
５０天平均 ２４１﹒２８４ ＲＳＩ１４ ６１﹒２２０
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入３６８４﹒５９萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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東方海外（００３１６） ２６９﹒６００ ＋５﹒０７
招商局港口（００１４４） １２﹒０６０ ＋１﹒００
中遠海能（０１１３８） ５﹒０８０ －１﹒３６
勇利投資（０１１４５） ０﹒１０５ ＋２﹒９４
中遠海運港口（０１１９９） ５﹒３５０ －０﹒７４
中遠海控（０１９１９） １１﹒２４０ ＋２﹒００
太平洋航運（０２３４３） ３﹒５６０ ＋２﹒５９
中遠海發（０２８６６） １﹒１７０ －０﹒８５
廈門港務（０３３７８） ２﹒１８０ 無升跌
天津港（０３３８２） ０﹒６００ 無升跌
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（ｅｄ）
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