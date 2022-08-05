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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 跌17.640 -0.120 (-0.676%)
大手異動

05/08/2022 11:59

《大手成交》金沙一手２００萬股交叉盤，涉資３５９８萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》金沙（０１９２８）於１１：５８ａｍ錄得１手２００萬股交叉
盤，每股造１７﹒９９元，較上日收市價低１﹒３７％，涉資３５９８萬元。
　　金沙現價跌１﹒４３％，報１７﹒９８元；成交４８３﹒１６萬股，成交金額
８７２２﹒３８萬元，主動買沽比率４３：５７，資金淨主動賣出６６８﹒８３萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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