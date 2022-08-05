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00175 吉利汽車
即時 按盤價 跌17.480 -0.300 (-1.687%)
大手異動

05/08/2022 13:08

《異動股》吉利汽車（００１７５）跌近３％，報１７﹒６８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》吉利汽車（００１７５）跌２﹒９６％，報１７﹒６８元，最低
價１７﹒６６元，最高價１８﹒６２元；成交３６４３﹒０６萬股，成交金額６﹒６３億元；主
動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務
，金額９５６﹒２３萬元，加權平均成交價１８﹒２３２元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大
通，金額２２９９﹒５９萬元，加權平均成交價１８﹒１３２元。
　　現時，恒生指數報２０１３３，跌４０點或０﹒２％；恒生中國企業指數報６８６２，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３８２，升１點或０﹒０２％；主板成交４８９﹒０８
億元。
　　上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１７％，成交２４７６﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１１１，升４６點或０﹒３９％，成交１４８８﹒３４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１７﹒６８０　變動　　　　－２﹒９６％
　　最高價　　　　　　１８﹒６２０　最低價　　　１７﹒６６０
　　成交股數　　３６４３﹒０６萬股　成交金額　　　６﹒６３億
　　１０天平均　　　　１６﹒６６２　歷史波幅％　５４﹒２２９
　　２０天平均　　　　１６﹒６５３　加權平均價　１８﹒１８６
　　５０天平均　　　　１６﹒１８９　ＲＳＩ１４　５８﹒５０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入１億元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒６８　－２﹒９６
　　力勁科技（００５５８）　　１３﹒６２　　　無升跌
　　中升控股（００８８１）　　４１﹒４０　＋１﹒６０
　　比亞迪（０１２１１）　　２８９﹒００　－２﹒０３
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　７０﹒０５　－１﹒８２
　　理想汽車（０２０１５）　１３２﹒３０　－１﹒４９
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒４３　－１﹒０７
　　長汽（０２３３３）　　　　１２﹒０６　＋０﹒１７
　　永達汽車（０３６６９）　　　６﹒２４　＋１﹒９６
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９２﹒３０　＋２﹒６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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