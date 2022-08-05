《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾３％創新低，報４﹒９２元

《經濟通通訊社５日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌３﹒３４％，報４﹒９２元，最低價

４﹒９２元，創上市新低，最高價５﹒３元；成交７２１﹒７５萬股，成交金額３６７９﹒７４

萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１８９８﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券

商為巴克萊亞洲，金額５７﹒１４萬元，加權平均成交價５﹒０４３元；現時最大淨被動賣出券

商為摩根士丹利，金額６７０﹒１２萬元，加權平均成交價５﹒１０１元。以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅１０﹒７１％。

現時，恒生指數報２０１３２，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８６３，跌

１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３８１，升不足１點；主板成交５０７﹒１億元。

上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交２６１４﹒１１億元人民幣。

深證成份指數報１２１００，升３４點或０﹒２９％，成交１５８２﹒０２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒９２０ 變動 －３﹒３４％

最高價 ５﹒３００ 最低價 ４﹒９２０

成交股數 ７２１﹒７５萬股 成交金額 ３６７９﹒７４萬

１０天平均 ５﹒２８４ 歷史波幅％ ５０﹒４６５

２０天平均 ５﹒６０４ 加權平均價 ５﹒０９８

５０天平均 ６﹒４４９ ＲＳＩ１４ ２７﹒９６７

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１８９８﹒５３萬元；暫連

跌４日，累計跌幅１０﹒７１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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德琪醫藥（０６９９６） ４﹒９２ －３﹒３４

和黃醫藥（０００１３） ２１﹒４５ ＋８﹒６６

金斯瑞生物科技（０１５４８） ３０﹒０５ ＋４﹒７０

信達生物（０１８０１） ３４﹒８０ ＋５﹒９４

藥明生物（０２２６９） ７４﹒４５ －０﹒５３

雲康集團（０２３２５） １８﹒０２ ＋０﹒１１

百濟神州（０６１６０） １１４﹒２０ ＋９﹒８１

康希諾（０６１８５） ６４﹒３０ ＋５﹒４１

康方生物（０９９２６） ２２﹒２０ ＋５﹒９７

榮昌生物（０９９９５） ５３﹒３０ ＋６﹒２８

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（ｅｄ）

