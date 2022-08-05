《異動股》德琪醫藥（６９９６）跌逾３％創新低，報４﹒９２元

《經濟通通訊社５日專訊》德琪醫藥（０６９９６）跌３﹒３４％，報４﹒９２元，最低價
４﹒９２元，創上市新低，最高價５﹒３元；成交７２１﹒７５萬股，成交金額３６７９﹒７４
萬元；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１８９８﹒５３萬元。現時最大淨被動買入券
商為巴克萊亞洲，金額５７﹒１４萬元，加權平均成交價５﹒０４３元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根士丹利，金額６７０﹒１２萬元，加權平均成交價５﹒１０１元。以現價計，該股暫連
跌４日，累計跌幅１０﹒７１％。
現時，恒生指數報２０１３２，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８６３，跌
１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３８１，升不足１點；主板成交５０７﹒１億元。
上證綜合指數報３１９２，升３點或０﹒１２％，成交２６１４﹒１１億元人民幣。
深證成份指數報１２１００，升３４點或０﹒２９％，成交１５８２﹒０２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒９２０ 變動 －３﹒３４％
最高價 ５﹒３００ 最低價 ４﹒９２０
成交股數 ７２１﹒７５萬股 成交金額 ３６７９﹒７４萬
１０天平均 ５﹒２８４ 歷史波幅％ ５０﹒４６５
２０天平均 ５﹒６０４ 加權平均價 ５﹒０９８
５０天平均 ６﹒４４９ ＲＳＩ１４ ２７﹒９６７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７７：２３，資金淨主動買入１８９８﹒５３萬元；暫連
跌４日，累計跌幅１０﹒７１％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
德琪醫藥（０６９９６） ４﹒９２ －３﹒３４
和黃醫藥（０００１３） ２１﹒４５ ＋８﹒６６
金斯瑞生物科技（０１５４８） ３０﹒０５ ＋４﹒７０
信達生物（０１８０１） ３４﹒８０ ＋５﹒９４
藥明生物（０２２６９） ７４﹒４５ －０﹒５３
雲康集團（０２３２５） １８﹒０２ ＋０﹒１１
百濟神州（０６１６０） １１４﹒２０ ＋９﹒８１
康希諾（０６１８５） ６４﹒３０ ＋５﹒４１
康方生物（０９９２６） ２２﹒２０ ＋５﹒９７
榮昌生物（０９９９５） ５３﹒３０ ＋６﹒２８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動