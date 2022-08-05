《異動股》雅高控股升逾４２％突破１００天線，報０﹒０３７元

《經濟通通訊社５日專訊》雅高控股（０３３１３）升４２﹒３１％，報０﹒０３７元，升
穿１００天線（０﹒０３５元），最高價０﹒０３７元，最低價０﹒０２８元；成交８３３３萬
股，成交金額２７３﹒２５萬元；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７０﹒３２萬元
。現時最大淨被動買入券商為信達國際證券，金額３﹒４萬元，加權平均成交價０﹒０３４元；
現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２９﹒９９萬元，加權平均成交價０﹒０３１元
。
現時，恒生指數報２０１６４，跌９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８７３，跌６
點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３９４，升１３點或０﹒３２％；主板成交５２８﹒８２億
元。
上證綜合指數報３１９４，升５點或０﹒１６％，成交２８０４﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２１１９，升５４點或０﹒４５％，成交１６９８﹒１７億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０３７ 變動 ＋４２﹒３１％
最高價 ０﹒０３７ 最低價 ０﹒０２８
成交股數 ８３３３萬股 成交金額 ２７３﹒２５萬
１０天平均 ０﹒０２９ 歷史波幅％ ７４﹒６９４
２０天平均 ０﹒０３４ 加權平均價 ０﹒０３３
５０天平均 ０﹒０４０ ＲＳＩ１４ ５４﹒５８５
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率８１：１９，資金淨主動買入１７０﹒３２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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雅高控股（０３３１３） ０﹒０３７ ＋４２﹒３１
海螺水泥（００９１４） ３０﹒１００ ＋１﹒１８
中國天瑞水泥（０１２５２） ５﹒３００ －３﹒６４
潤泥（０１３１３） ４﹒５５０ ＋１﹒１１
金隅集團（０２００９） １﹒０５０ －０﹒９４
中國聯塑（０２１２８） ８﹒９５０ －０﹒５６
西部水泥（０２２３３） ０﹒８８０ 無升跌
中建材（０３３２３） ７﹒６００ ＋１﹒７４
華新水泥（０６６５５） ９﹒９３０ ＋０﹒９１
智勤控股（０９９１３） ２﹒４５０ －０﹒８１
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（ｅｄ）
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