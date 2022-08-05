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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌298.000 -1.400 (-0.468%)
大手異動

05/08/2022 13:41

《大手成交》騰訊一手約４１萬股非自動對盤，涉資１﹒２７億元

　　《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）於１：４０ｐｍ錄得１手４１﹒４萬股非自
動對盤，每股造３０７元，較上日收市價低１﹒６％，涉資１﹒２７億元。
　　騰訊現價跌１﹒４１％，報３０７﹒６元；成交９５８﹒３６萬股，成交金額２９﹒４４億
元，主動買沽比率５７：４３，資金淨主動買入３﹒５億元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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