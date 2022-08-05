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00868 信義玻璃
即時 按盤價 跌15.560 -0.280 (-1.768%)
大手異動

05/08/2022 13:55

《異動股》信義玻璃升逾５％突破１０天線，報１５﹒７２元

　　《經濟通通訊社５日專訊》信義玻璃（００８６８）升５﹒２２％，報１５﹒７２元，升穿
１０天線（１５﹒５７４元），最高價１５﹒７２元，最低價１４﹒９４元；成交７０２﹒７４
萬股，成交金額１﹒０８億元；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２９７３﹒９９萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額３２９﹒７４萬元，加權平均成交價
１５﹒５４６元；現時最大淨被動賣出券商為大和資本市場香港，金額１２００﹒２４萬元，加
權平均成交價１５﹒４８８元。
　　現時，恒生指數報２０２０１，升２７點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８９６，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４４１３，升３２點或０﹒７４％；主板成交５６６﹒６
億元。
　　上證綜合指數報３２０２，升１３點或０﹒４２％，成交３０８１﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１５９，升９４點或０﹒７８％，成交１９０１﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒７２０　變動　　　　＋５﹒２２％
　　最高價　　　　　１５﹒７２０　最低價　　　１４﹒９４０
　　成交股數　　７０２﹒７４萬股　成交金額　　　１﹒０８億
　　１０天平均　　　１５﹒５７４　歷史波幅％　４７﹒６６８
　　２０天平均　　　１６﹒２４０　加權平均價　１５﹒３５６
　　５０天平均　　　１７﹒４２４　ＲＳＩ１４　４３﹒５１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入２９７３﹒９９萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒７２０　＋５﹒２２
　　建滔集團（００１４８）　　　２２﹒８００　＋２﹒９３
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒７３０　＋０﹒８１
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒７２０　＋０﹒７３
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒９５０　－０﹒５１
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１２﹒３６０　＋０﹒３２
　　海天國際（０１８８２）　　　１９﹒０６０　＋２﹒１４
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒１８０　＋３﹒３１
　　信懇智能（０１９６７）　　　３７﹒４００　＋０﹒２７
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１５３　－１﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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