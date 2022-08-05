《中概異動》阿里巴巴高開０﹒４％，首季度純利按年跌五成

《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）上日收市後公布季績，現價升０﹒４２％，

報９５﹒４元，該股成交約２４４萬股，涉資２﹒３２億元；騰訊（００７００）升０﹒４５％

，報３１３﹒４元；美團（０３６９０）升１﹒６９％，報１８６﹒９元；小米（０１８１０）

升０﹒９９％，報１２﹒２４元。

阿里巴巴公布，截至６月３０日止首季度純利約２２７﹒３９億元人民幣，比去年同期減少

約５０％，每股盈利１﹒０７元，非公認會計準則淨利潤跌３０％，至３０２﹒５２億元人民幣

。

該集團指，純利減少主因經營利潤下降１９％、權益法核算的投資損益下降，以及所持上市

公司股權投資的市場價格變動而產生的淨收益減少。至於收入約２０５５﹒５５億元人民幣，幾

近持平，因內地商業分部收入下降１％，部分被雲業務收入增長１０％所抵銷。首季度內地淘寶

和天貓線上實物商品ＧＭＶ剔除未支付訂單同比錄中單位數下降。

該集團指，主席兼首席執行官張勇指，業務在４和５月增速相對放緩，但進入６月已經看到

向好跡象，首席財務官徐宏指，儘管新冠肺炎疫情反覆帶來挑戰，收入同比表現穩健，關鍵戰略

業務虧損收窄。



＊董建華不再遴選任獨立董事＊



另外，該集團指，委任希慎興業（０００１４）執行主席利蘊蓮以及安永會計師事務所中國

前主席吳港平為獨立董事，於昨天起生效。至於獨立董事董建華在任期完結後將不會再參與董事

會遴選，任期將於今年舉行的年度股東大會完結。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國

企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升

１﹒１０％。

即月期指新報２０２４６，升１０５點，低水３８點。即月國指期貨報６９３０，升５０點

，平水。即月科指期貨新報４４３２，升３３點，高水３點。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８） ９５﹒４元 升０﹒４２％

騰訊（００７００） ３１３﹒４元 升０﹒４５％

美團（０３６９０） １８６﹒９元 升１﹒６９％

小米（０１８１０） １２﹒２４元 升０﹒９９％

京東集團（０９６１８） ２４９元 升１﹒２２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

