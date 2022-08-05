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00700 騰訊控股
即時 按盤價 跌298.000 -1.400 (-0.468%)
大手異動

05/08/2022 09:24

《中概異動》騰訊高開０﹒５％，傳擬增持法國遊戲公司股權

　　《經濟通通訊社５日專訊》騰訊（００７００）現價升０﹒４５％，報３１３﹒４元，該股
成交約５８萬股，涉資１﹒８３億元；阿里（０９９８８）升０﹒４２％，報９５﹒４元；美團
（０３６９０）升１﹒６９％，報１８６﹒９元；小米（０１８１０）升０﹒９９％，報
１２﹒２４元。
　　據《路透社》引述知情人士報道，騰訊提高其在法國視頻遊戲集團育碧（ＵＢＩＳＯＦＴ）
的持股。
　　消息人士指，騰訊已經與這家法國公司的創始人Ｇｕｉｌｌｅｍｏｔ家族聯繫，表示有興趣
增加其在該公司的股份。騰訊在２０１８年購買了育碧５％的股份。
　　不過，目前還不清楚騰訊計劃在估值５３億美元的育碧中再擁有多少股份，但騰訊的目標是
通過增持股份成為這家法國公司的單一最大股東。消息人士又指，騰訊可能會以每股１００歐元
（１０１﹒８４美元）的價格增持股份，而騰訊在２０１８年收購５％的股份時出價為每股６６
歐元。
　　現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國
企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升
１﹒１０％。
　　即月期指新報２０２４３，升１０２點，低水４１點。即月國指期貨報６９３０，升５０點
，平水。即月科指期貨新報４４３０，升３１點，高水１點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　３１３﹒４元　升０﹒４５％
　　阿里（０９９８８）　　　　９５﹒４元　升０﹒４２％
　　美團（０３６９０）　　　１８６﹒９元　升１﹒６９％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒２４元　升０﹒９９％
　　京東集團（０９６１８）　　　２４９元　升１﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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