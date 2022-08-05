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02015 理想汽車－Ｗ
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大手異動

05/08/2022 09:27

《異動股》廣汽高開１％，７月汽車銷量按年升２２％

　　《經濟通通訊社５日專訊》廣汽集團（０２２３８）現價升１﹒０７％，報７﹒５９元，該
股成交約６萬股，涉資４９萬元；吉利汽車（００１７５）升０﹒７７％，報１８﹒３６元；比
亞迪（０１２１１）升０﹒９５％，報２９７﹒８元；長汽（０２３３３）升１﹒１６％，報
１２﹒１８元。
　　廣汽集團公布，７月汽車銷量約２２萬輛，同比增長２１﹒９３％，其中ＳＵＶ銷量升近
４１％，至逾９﹒９萬輛。該集團又披露７月新能源汽車銷量約２﹒７萬輛，同比增長１﹒２７
倍，而今年首７個月累計銷量約１３７萬輛，同比增長１３﹒５％，其中新能源汽車銷量約１４
萬輛，升１﹒２倍。
　　該集團指，７月汽車產量約２３﹒３６萬輛，同比增長４２﹒６９％，其中新能源汽車產量
佔約２﹒７８萬輛，升１﹒４２倍，而今年首７個月累計產量約１３８﹒５３輛，同比增長
１８﹒８９％。
　　現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國
企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升
１﹒１０％。
　　即月期指新報２０２４７，升１０６點，低水３７點。即月國指期貨報６９３５，升５５點
，高水５點。即月科指期貨新報４４２８，升２９點，低水１點。
　　上證綜合指數報３１９５，升６點或升０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。深證成份
指數報１２０８８，升２３點或升０﹒１９％，成交１０﹒９３億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　廣汽集團（０２２３８）　　７﹒５９元　升１﹒０７％
　　吉利汽車（００１７５）　１８﹒３６元　升０﹒７７％
　　比亞迪（０１２１１）　　２９７﹒８元　升０﹒９５％
　　長汽（０２３３３）　　　１２﹒１８元　升１﹒１６％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１６６元　升３﹒１１％
　　理想汽車（０２０１５）　１３４﹒４元　升０﹒０７％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９３﹒５元　升３﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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