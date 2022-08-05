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06185 康希諾生物
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大手異動

05/08/2022 09:30

《異動股》百濟神州高開逾８％，惟中期虧損擴至１０億美元

　　《經濟通通訊社５日專訊》百濟神州（０６１６０）現價升８﹒０８％，報１１２﹒４元，
該股成交約３萬股，涉資３２９萬元；金斯瑞生物科技（０１５４８）升２﹒０９％，報
２９﹒３元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）無升跌，報３﹒４３元；信達生物（０１８０１）升
６﹒３９％，報３４﹒９５元。
　　百濟神州公布，截至６月３０日止中期虧損１０億美元，比去年同期４﹒１４億美元有所擴
大，每股虧損０﹒７５美元。
　　該集團指，中期總收入６﹒４８億美元，同比下降１４﹒２４％，營運虧損擴至８﹒８３億
美元。於６月底現金、現金等價物、受限資金和短期投資為５７億美元，比去年底減９億美元。
　
＊第二季蝕５﹒７億美元＊
　
　　該集團指，其中第二季虧損５﹒７１億美元，比去年同期虧損４﹒８億美元有所擴大，每股
虧損０﹒４３美元，產品升１﹒２倍，至３億美元，得益於在中美銷售額增長，百悅澤第二季度
全球銷售額比去年同期增長２倍，比第一季度增長２３％，而整體經營損失下降７﹒５％，主要
由於產品銷售毛利的增長超過經營支出的增長。
　　現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國
企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升
１﹒１０％。
　　即月期指新報２０２３５，升９４點，低水４９點。即月國指期貨報６９３０，升５０點，
平水。即月科指期貨新報４４２８，升２９點，低水１點。
　　上證綜合指數報３１９５，升６點或升０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。深證成份
指數報１２０８８，升２３點或升０﹒１９％，成交１０﹒９３億元人民幣。
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百濟神州（０６１６０）　　　　１１２﹒４元　升８﹒０８％
　　金斯瑞生物科技（０１５４８）　　２９﹒３元　升２﹒０９％
　　歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）　　　３﹒４３元　　　　無升跌
　　信達生物（０１８０１）　　　　３４﹒９５元　升６﹒３９％
　　君實生物（０１８７７）　　　　３２﹒３５元　升１﹒５７％
　　錦欣生殖（０１９５１）　　　　　５﹒７２元　　　　無升跌
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　７６﹒１元　升１﹒６７％
　　泰格醫藥（０３３４７）　　　　８２﹒１５元　升１﹒２９％
　　康希諾（０６１８５）　　　　　　　　６１元　　　　無升跌
　　開拓藥業（０９９３９）　　　　１３﹒６８元　跌０﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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