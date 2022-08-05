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01610 中糧家佳康
即時 按盤價 跌3.020 -0.010 (-0.330%)
大手異動

05/08/2022 09:24

《異動股》中糧（１６１０）低開逾３％，料中期轉虧１４億人幣

　　《經濟通通訊社５日專訊》中糧家佳康（０１６１０）現價跌３﹒３７％，報３﹒１５元，
該股成交約２４４萬股，涉資７６８萬元。
　　中糧家佳康公布，預期截至６月３０日止中期生物資產公允價值調整前虧損約１３﹒９億元
人民幣，去年同期溢利１５﹒７億元人民幣；預期本期生物資產公允價值調整後虧損約４﹒６億
元人民幣，比去年同期相關虧損４﹒３億元人民幣有所擴大。
　　該集團指，調整前業績同比下降主因全國生豬供給恢復，行業生豬價格回落，期內商品大豬
銷售均價為每斤１３﹒６元人民幣，較去年同期下跌４２﹒２％；而全球飼料原料價格上漲導致
飼料成本上升，以及經營期貨套保業務方面，６月期貨價格大幅上漲，導致未變現有關商品期貨
合約的公允價值變動產生虧損，對本期業績產生較大影響。
　　現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國
企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升
１﹒１０％。
　　即月期指新報２０２４５，升１０４點，低水３９點。即月國指期貨報６９３１，升５１點
，高水１點。即月科指期貨新報４４３４，升３５點，高水８點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中糧家佳康（０１６１０）　　３﹒１５０元　跌３﹒３７％
　　萬洲國際（００２８８）　　　５﹒６５０元　　　　無升跌
　　雨潤食品（０１０６８）　　　０﹒５２０元　　　　無升跌
　　普甜食品（０１６９９）　　　０﹒０４８元　　　　無升跌
　　新東方在線（０１７９７）　２１﹒０００元　跌０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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