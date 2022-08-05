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00386 中國石油化工股份
即時 按盤價 升3.670 +0.040 (+1.102%)
大手異動

05/08/2022 09:25

《異動股》油價跌穿９０美元，中石油（８５７）開跌逾１％

　　《經濟通通訊社５日專訊》中石油（００８５７）Ｈ股現價跌１﹒１４％，報３﹒４７元，
以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅５﹒９６％。該股成交約５２４萬股，涉資１８３６萬元

　　美國陷入技術性經濟衰退，中國則因反覆疫情所累而影響經濟增長，環球市場憂慮原油需求
全面下降，油價早前已回落至俄烏戰事引發供應憂慮前的底部支持９３美元水平，隔晚油價再跌
穿９０美元關口。紐約期油跌２﹒３％或２﹒１２美元，收報每桶８８﹒５４美元，創２月１０
日以來新低；布蘭特期油跌２﹒８％或２﹒６６美元，收報每桶９４﹒１２美元，創２月１８日
以來新低。
　　中海油（００８８３）跌０﹒４２％，報９﹒５９元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌
幅４﹒４８％；中石化（００３８６）升０﹒２８％，報３﹒６元。
　　現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國
企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升
１﹒１０％。
　　即月期指新報２０２５１，升１１０點，低水３３點。即月國指期貨報６９３３，升５３點
，高水３點。即月科指期貨新報４４３４，升３５點，高水８點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　３﹒４７元　跌１﹒１４％
　　中海油（００８８３）　９﹒５９元　跌０﹒４２％
　　中石化（００３８６）　３﹒６０元　升０﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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