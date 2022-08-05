《異動股》油價跌穿９０美元，中石油（８５７）開跌逾１％

《經濟通通訊社５日專訊》中石油（００８５７）Ｈ股現價跌１﹒１４％，報３﹒４７元，

以現價計，該股暫連跌７日，累計跌幅５﹒９６％。該股成交約５２４萬股，涉資１８３６萬元

。

美國陷入技術性經濟衰退，中國則因反覆疫情所累而影響經濟增長，環球市場憂慮原油需求

全面下降，油價早前已回落至俄烏戰事引發供應憂慮前的底部支持９３美元水平，隔晚油價再跌

穿９０美元關口。紐約期油跌２﹒３％或２﹒１２美元，收報每桶８８﹒５４美元，創２月１０

日以來新低；布蘭特期油跌２﹒８％或２﹒６６美元，收報每桶９４﹒１２美元，創２月１８日

以來新低。

中海油（００８８３）跌０﹒４２％，報９﹒５９元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌

幅４﹒４８％；中石化（００３８６）升０﹒２８％，報３﹒６元。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國

企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升

１﹒１０％。

即月期指新報２０２５１，升１１０點，低水３３點。即月國指期貨報６９３３，升５３點

，高水３點。即月科指期貨新報４４３４，升３５點，高水８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ３﹒４７元 跌１﹒１４％

中海油（００８８３） ９﹒５９元 跌０﹒４２％

中石化（００３８６） ３﹒６０元 升０﹒２８％

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（ｈｃ）

