《異動股》綠新親水膠體（１０８４）高開１５％，中期純利增４倍

《經濟通通訊社５日專訊》綠新親水膠體（０１０８４）現價升１４﹒９４％，報３﹒７７

元，該股成交約２８萬股，涉資１０６萬元。

綠新親水膠體公布，截至今年６月３０日止六個月，公司擁有人應佔綜合純利金額預期較去

年同期按年大幅增加３５０％至４００％，至１﹒１９億元與１﹒３６億元的範圍。

盈利增加主要由於延續去年第四季度起之上升趨勢，由於從事食品行業的中國內地及海外買

家的需求強大，故今年六個月期間集團所有主要親水膠體產品類型的平均銷售價格及銷售量較去

年同期大幅提升；及通過持續投資新生產設施及採用領先的生產技術，集團產能及效率得以提高

。

現時，恒生指數報２０２８３，升１０９點或升０﹒５４％，主板成交２０﹒２５億元。國

企指數報６９３０，升５０點或升０﹒７３％。恒生科技指數報４４２９，升４８點或升

１﹒１０％。

即月期指新報２０２３１，升９０點，低水５３點。即月國指期貨報６９２７，升４７點，

低水３點。即月科指期貨新報４４２６，升２７點，高水８點。

上證綜合指數報３１９５，升６點或升０﹒１９％，成交２３﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報１２０８８，升２３點或升０﹒１９％，成交４５﹒３１億元人民幣。

（ｈｃ）

