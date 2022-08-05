《異動股》華虹升逾１０％突破５０天線，報２６﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》華虹（０１３４７）升１０﹒０６％，報２６﹒８元，升穿５０
天線（２６﹒４４１元），最高價２６﹒８元，最低價２４﹒４元；成交１８８８﹒７萬股，成
交金額４﹒８７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒５７億元。現時最大淨被
動買入券商為摩根士丹利，金額１７４１﹒６２萬元，加權平均成交價２５﹒８７１元；現時最
大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２８９６﹒６４萬元，加權平均成交價２５﹒８９９元
。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％。
現時，恒生指數報２０２５８，升８４點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６９２０，升
４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４４２４，升４３點或０﹒９９％；主板成交
５９４﹒１９億元。
上證綜合指數報３２１９，升３０點或０﹒９５％，成交３２６９﹒３４億元人民幣。
深證成份指數報１２２２４，升１５９點或１﹒３２％，成交２０３３﹒０８億元人民幣。
基本資料
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現價 ２６﹒８００ 變動 ＋１０﹒０６％
最高價 ２６﹒８００ 最低價 ２４﹒４００
成交股數 １８８８﹒７萬股 成交金額 ４﹒８７億
１０天平均 ２４﹒１７５ 歷史波幅％ ４３﹒１４０
２０天平均 ２４﹒７００ 加權平均價 ２５﹒７９８
５０天平均 ２６﹒４４１ ＲＳＩ１４ ５８﹒２４０
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股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒５７億元；暫連升３
日，累計升幅１８﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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華虹（０１３４７） ２６﹒８００ ＋１０﹒０６
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ６６﹒５００ ＋５﹒５６
ＡＶ ＣＯＮＣＥＰＴ ＨＯＬＤ（００５９５） ０﹒５２０ ＋１﹒９６
瑞鑫國際集團（００７２４） ０﹒０２２ －４﹒３５
中芯（００９８１） １７﹒６８０ ＋５﹒７４
上海復旦（０１３８５） ３４﹒２５０ ＋１﹒３３
康特隆（０１９１２） ０﹒１３４ －０﹒７４
芯智控股（０２１６６） １﹒９４０ ＋２﹒１１
晶門（０２８７８） ０﹒５７０ 無升跌
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（ｅｄ）
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