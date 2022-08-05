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01347 華虹半導體
即時 按盤價 跌26.400 -0.650 (-2.403%)
大手異動

05/08/2022 14:06

《異動股》華虹升逾１０％突破５０天線，報２６﹒８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》華虹（０１３４７）升１０﹒０６％，報２６﹒８元，升穿５０
天線（２６﹒４４１元），最高價２６﹒８元，最低價２４﹒４元；成交１８８８﹒７萬股，成
交金額４﹒８７億元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒５７億元。現時最大淨被
動買入券商為摩根士丹利，金額１７４１﹒６２萬元，加權平均成交價２５﹒８７１元；現時最
大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２８９６﹒６４萬元，加權平均成交價２５﹒８９９元
。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１８﹒５８％。
　　現時，恒生指數報２０２５８，升８４點或０﹒４２％；恒生中國企業指數報６９２０，升
４０點或０﹒５９％；恒生科技指數報４４２４，升４３點或０﹒９９％；主板成交
５９４﹒１９億元。
　　上證綜合指數報３２１９，升３０點或０﹒９５％，成交３２６９﹒３４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２２４，升１５９點或１﹒３２％，成交２０３３﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２６﹒８００　變動　　　　＋１０﹒０６％
　　最高價　　　　　２６﹒８００　最低價　　　　２４﹒４００
　　成交股數　　１８８８﹒７萬股　成交金額　　　　４﹒８７億
　　１０天平均　　　２４﹒１７５　歷史波幅％　　４３﹒１４０
　　２０天平均　　　２４﹒７００　加權平均價　　２５﹒７９８
　　５０天平均　　　２６﹒４４１　ＲＳＩ１４　　５８﹒２４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１﹒５７億元；暫連升３
日，累計升幅１８﹒５８％
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華虹（０１３４７）　　　　　　　　　　　　　　２６﹒８００　＋１０﹒０６
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　　　　　　　　　　　６６﹒５００　　＋５﹒５６
　　ＡＶ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＨＯＬＤ（００５９５）　　０﹒５２０　　＋１﹒９６
　　瑞鑫國際集團（００７２４）　　　　　　　　　　　０﹒０２２　　－４﹒３５
　　中芯（００９８１）　　　　　　　　　　　　　　１７﹒６８０　　＋５﹒７４
　　上海復旦（０１３８５）　　　　　　　　　　　　３４﹒２５０　　＋１﹒３３
　　康特隆（０１９１２）　　　　　　　　　　　　　　０﹒１３４　　－０﹒７４
　　芯智控股（０２１６６）　　　　　　　　　　　　　１﹒９４０　　＋２﹒１１
　　晶門（０２８７８）　　　　　　　　　　　　　　　０﹒５７０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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