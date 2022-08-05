《異動股》九置升近５％突破１００天線，報３７﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》九置（０１９９７）升４﹒８５％，報３７﹒８元，升穿１００
天線（３６﹒６１３元），最高價３７﹒９元，創１個月新高，最低價３６﹒３元；成交
３６２﹒５５萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入
７５９２﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額４７３﹒０９萬元，加權平均成交
價３７﹒４１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２７１８﹒６７萬元，加權平均
成交價３７﹒２２９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒１７％。
現時，恒生指數報２０２４４，升６９點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６９１５，升
３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４４２３，升４２點或０﹒９６％；主板成交
６２１﹒７９億元。
上證綜合指數報３２２０，升３１點或１％，成交３５０２﹒２９億元人民幣。
深證成份指數報１２２４４，升１７８點或１﹒４８％，成交２１８７﹒２６億元人民幣。
基本資料
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現價 ３７﹒８００ 變動 ＋４﹒８５％
最高價 ３７﹒９００ 最低價 ３６﹒３００
成交股數 ３６２﹒５５萬股 成交金額 １﹒３５億
１０天平均 ３５﹒０２０ 歷史波幅％ ３２﹒８２９
２０天平均 ３５﹒００８ 加權平均價 ３７﹒１８９
５０天平均 ３５﹒６５６ ＲＳＩ１４ ６４﹒３９５
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入
７５９２﹒０５萬元；暫連升３日，累計升幅１２﹒１７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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九置（０１９９７） ３７﹒８０ ＋４﹒８５
九倉（００００４） ２９﹒３０ ＋１﹒０３
恒隆集團（０００１０） １３﹒８４ ＋１﹒７６
希慎（０００１４） ２４﹒２０ ＋０﹒４１
恒隆地產（００１０１） １３﹒７６ ＋１﹒６２
越秀房託（００４０５） ２﹒７５ －８﹒９４
領展（００８２３） ６６﹒１５ ＋０﹒８４
招商局商託（０１５０３） ２﹒５１ －１﹒９５
太地（０１９７２） １８﹒７２ ＋１﹒７４
匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 ＋４﹒２６
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（ｅｄ）
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