《異動股》九置升近５％突破１００天線，報３７﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》九置（０１９９７）升４﹒８５％，報３７﹒８元，升穿１００

天線（３６﹒６１３元），最高價３７﹒９元，創１個月新高，最低價３６﹒３元；成交

３６２﹒５５萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入

７５９２﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額４７３﹒０９萬元，加權平均成交

價３７﹒４１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２７１８﹒６７萬元，加權平均

成交價３７﹒２２９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒１７％。

現時，恒生指數報２０２４４，升６９點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６９１５，升

３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４４２３，升４２點或０﹒９６％；主板成交

６２１﹒７９億元。

上證綜合指數報３２２０，升３１點或１％，成交３５０２﹒２９億元人民幣。

深證成份指數報１２２４４，升１７８點或１﹒４８％，成交２１８７﹒２６億元人民幣。



基本資料

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現價 ３７﹒８００ 變動 ＋４﹒８５％

最高價 ３７﹒９００ 最低價 ３６﹒３００

成交股數 ３６２﹒５５萬股 成交金額 １﹒３５億

１０天平均 ３５﹒０２０ 歷史波幅％ ３２﹒８２９

２０天平均 ３５﹒００８ 加權平均價 ３７﹒１８９

５０天平均 ３５﹒６５６ ＲＳＩ１４ ６４﹒３９５

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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入

７５９２﹒０５萬元；暫連升３日，累計升幅１２﹒１７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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九置（０１９９７） ３７﹒８０ ＋４﹒８５

九倉（００００４） ２９﹒３０ ＋１﹒０３

恒隆集團（０００１０） １３﹒８４ ＋１﹒７６

希慎（０００１４） ２４﹒２０ ＋０﹒４１

恒隆地產（００１０１） １３﹒７６ ＋１﹒６２

越秀房託（００４０５） ２﹒７５ －８﹒９４

領展（００８２３） ６６﹒１５ ＋０﹒８４

招商局商託（０１５０３） ２﹒５１ －１﹒９５

太地（０１９７２） １８﹒７２ ＋１﹒７４

匯賢（８７００１） ０﹒９８人幣 ＋４﹒２６

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（ｅｄ）

