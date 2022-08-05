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01997 九龍倉置業
即時 按盤價 跌37.250 -0.850 (-2.231%)
大手異動

05/08/2022 14:22

《異動股》九置升近５％突破１００天線，報３７﹒８元

　　《經濟通通訊社５日專訊》九置（０１９９７）升４﹒８５％，報３７﹒８元，升穿１００
天線（３６﹒６１３元），最高價３７﹒９元，創１個月新高，最低價３６﹒３元；成交
３６２﹒５５萬股，成交金額１﹒３５億元；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入
７５９２﹒０５萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀，金額４７３﹒０９萬元，加權平均成交
價３７﹒４１元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額２７１８﹒６７萬元，加權平均
成交價３７﹒２２９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１２﹒１７％。
　　現時，恒生指數報２０２４４，升６９點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６９１５，升
３６點或０﹒５３％；恒生科技指數報４４２３，升４２點或０﹒９６％；主板成交
６２１﹒７９億元。
　　上證綜合指數報３２２０，升３１點或１％，成交３５０２﹒２９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４４，升１７８點或１﹒４８％，成交２１８７﹒２６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３７﹒８００　變動　　　　＋４﹒８５％
　　最高價　　　　　３７﹒９００　最低價　　　３６﹒３００
　　成交股數　　３６２﹒５５萬股　成交金額　　　１﹒３５億
　　１０天平均　　　３５﹒０２０　歷史波幅％　３２﹒８２９
　　２０天平均　　　３５﹒００８　加權平均價　３７﹒１８９
　　５０天平均　　　３５﹒６５６　ＲＳＩ１４　６４﹒３９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８０：２０，資金淨主動買入
７５９２﹒０５萬元；暫連升３日，累計升幅１２﹒１７％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九置（０１９９７）　　　　　３７﹒８０　＋４﹒８５
　　九倉（００００４）　　　　　２９﹒３０　＋１﹒０３
　　恒隆集團（０００１０）　　　１３﹒８４　＋１﹒７６
　　希慎（０００１４）　　　　　２４﹒２０　＋０﹒４１
　　恒隆地產（００１０１）　　　１３﹒７６　＋１﹒６２
　　越秀房託（００４０５）　　　　２﹒７５　－８﹒９４
　　領展（００８２３）　　　　　６６﹒１５　＋０﹒８４
　　招商局商託（０１５０３）　　　２﹒５１　－１﹒９５
　　太地（０１９７２）　　　　　１８﹒７２　＋１﹒７４
　　匯賢（８７００１）　　　　０﹒９８人幣　＋４﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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