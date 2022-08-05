《經濟通通訊社５日專訊》信義光能（００９６８）於２：２３ｐｍ錄得１手３００萬股交
叉盤，每股造１２﹒３７元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資３７１１萬元。
信義光能現價升２﹒６６％，報１２﹒３６元；成交３１７３﹒２７萬股，成交金額
３﹒８９億元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２０５８﹒４９萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 14:24
《大手成交》信義光能一手３００萬股交叉盤，涉資３７１１萬元
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叉盤，每股造１２﹒３７元，較上日收市價高２﹒７４％，涉資３７１１萬元。
信義光能現價升２﹒６６％，報１２﹒３６元；成交３１７３﹒２７萬股，成交金額
３﹒８９億元，主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２０５８﹒４９萬元。（ｒｗ）
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上一篇新聞︰09/08/2022 11:45 《異動股》信義光能升近３％突破１００天線，報１２﹒９８元
下一篇新聞︰05/08/2022 14:21 《大手成交》信義光能一手５００萬股交叉盤，涉資６１９５萬元
05/08/2022 11:34 《異動股》信義光能（００９６８）升逾３％，報１２﹒４２元
03/08/2022 14:21 《異動股》信義光能跌逾３％失守２０天線，報１２﹒２８元
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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