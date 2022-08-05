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01996 弘陽地產
即時 按盤價 跌1.280 -0.030 (-2.290%)
大手異動

05/08/2022 14:25

《異動股》弘陽地產（０１９９６）跌逾２％創新低，報１﹒３元

　　《經濟通通訊社５日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌２﹒２６％，報１﹒３元，最低價
１﹒２３元，創上市新低，最高價１﹒３３元；成交７３萬股，成交金額９５﹒４４萬元；主動
買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太證
券，金額３﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒２９９元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ
　ＩＴＧ　ＨＫ，金額１７﹒２１萬元，加權平均成交價１﹒３１２元。
　　現時，恒生指數報２０２２７，升５３點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６９０９，升
２９點或０﹒４３％；恒生科技指數報４４１９，升３７點或０﹒８７％；主板成交
６２７﹒４１億元。
　　上證綜合指數報３２２０，升３１點或０﹒９８％，成交３５４３﹒６４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３９，升１７４點或１﹒４４％，成交２２１５﹒３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１﹒３００　變動　　　　－２﹒２６％
　　最高價　　　１﹒３３０　最低價　　　　１﹒２３０
　　成交股數　　　７３萬股　成交金額　　９５﹒４４萬
　　１０天平均　１﹒４３９　歷史波幅％　７２﹒６１３
　　２０天平均　１﹒６８８　加權平均價　　１﹒３０７
　　５０天平均　２﹒１６７　ＲＳＩ１４　１９﹒１４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３４﹒５１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘陽地產（０１９９６）　　　　１﹒３００　－２﹒２６
　　新地（０００１６）　　　　　９３﹒０５０　＋１﹒３１
　　中海外（００６８８）　　　　２１﹒１５０　＋１﹒９３
　　旭輝控股集團（００８８４）　　２﹒１００　＋６﹒０６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２５﹒５５０　＋２﹒８２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３１﹒５００　＋０﹒６４
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒４００　＋０﹒１８
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒７００　＋１﹒１２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１４﹒４２０　＋１﹒２６
　　佳源國際控股（０２７６８）　　０﹒２３１　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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