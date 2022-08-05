《異動股》弘陽地產（０１９９６）跌逾２％創新低，報１﹒３元

《經濟通通訊社５日專訊》弘陽地產（０１９９６）跌２﹒２６％，報１﹒３元，最低價

１﹒２３元，創上市新低，最高價１﹒３３元；成交７３萬股，成交金額９５﹒４４萬元；主動

買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３４﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為偉祿亞太證

券，金額３﹒７１萬元，加權平均成交價１﹒２９９元；現時最大淨被動賣出券商為ＶＩＲＴＵ

ＩＴＧ ＨＫ，金額１７﹒２１萬元，加權平均成交價１﹒３１２元。

現時，恒生指數報２０２２７，升５３點或０﹒２７％；恒生中國企業指數報６９０９，升

２９點或０﹒４３％；恒生科技指數報４４１９，升３７點或０﹒８７％；主板成交

６２７﹒４１億元。

上證綜合指數報３２２０，升３１點或０﹒９８％，成交３５４３﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報１２２３９，升１７４點或１﹒４４％，成交２２１５﹒３億元人民幣。



基本資料

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現價 １﹒３００ 變動 －２﹒２６％

最高價 １﹒３３０ 最低價 １﹒２３０

成交股數 ７３萬股 成交金額 ９５﹒４４萬

１０天平均 １﹒４３９ 歷史波幅％ ７２﹒６１３

２０天平均 １﹒６８８ 加權平均價 １﹒３０７

５０天平均 ２﹒１６７ ＲＳＩ１４ １９﹒１４６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３４﹒５１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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弘陽地產（０１９９６） １﹒３００ －２﹒２６

新地（０００１６） ９３﹒０５０ ＋１﹒３１

中海外（００６８８） ２１﹒１５０ ＋１﹒９３

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１００ ＋６﹒０６

龍湖（００９６０） ２５﹒５５０ ＋２﹒８２

潤地（０１１０９） ３１﹒５００ ＋０﹒６４

長實（０１１１３） ５４﹒４００ ＋０﹒１８

碧桂園（０２００７） ２﹒７００ ＋１﹒１２

萬科企業（０２２０２） １４﹒４２０ ＋１﹒２６

佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３１ 無升跌

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（ｅｄ）

