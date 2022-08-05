《異動股》恒地（１２）升近３％突破２０天線，報２８﹒０５元

《經濟通通訊社５日專訊》恒地（０００１２）升２﹒９４％，報２８﹒０５元，升穿２０
天線（２７﹒６０７元），最高價２８﹒１元，最低價２７﹒３元；成交１８３﹒３萬股，成交
金額５０８６﹒９６萬元；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０２０﹒７３萬元。現
時最大淨被動買入券商為中國國際金融，金額２０５﹒１２萬元，加權平均成交價２７﹒７１４
元；現時最大淨被動賣出券商為滙豐金融證券，金額２３６﹒６１萬元，加權平均成交價
２７﹒８６９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅４﹒８６％。
現時，恒生指數報２０２４６，升７２點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６９１９，升
４０點或０﹒５８％；恒生科技指數報４４２５，升４４點或１﹒０１％；主板成交
６４４﹒５２億元。
上證綜合指數報３２２４，升３５點或１﹒１２％，成交３６９０﹒８億元人民幣。
深證成份指數報１２２６１，升１９６點或１﹒６３％，成交２３１９﹒４１億元人民幣。
基本資料
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現價 ２８﹒０５０ 變動 ＋２﹒９４％
最高價 ２８﹒１００ 最低價 ２７﹒３００
成交股數 １８３﹒３萬股 成交金額 ５０８６﹒９６萬
１０天平均 ２７﹒３２０ 歷史波幅％ １７﹒１２６
２０天平均 ２７﹒６０７ 加權平均價 ２７﹒７５２
５０天平均 ２８﹒９５０ ＲＳＩ１４ ５１﹒３８７
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６１：３９，資金淨主動買入１０２０﹒７３萬元；暫
連升３日，累計升幅４﹒８６％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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恒地（０００１２） ２８﹒０５ ＋２﹒９４
新地（０００１６） ９３﹒１５ ＋１﹒４２
中海外（００６８８） ２１﹒１５ ＋１﹒９３
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１０ ＋６﹒０６
龍湖（００９６０） ２５﹒６０ ＋３﹒０２
潤地（０１１０９） ３１﹒５５ ＋０﹒８０
長實（０１１１３） ５４﹒４０ ＋０﹒１８
碧桂園（０２００７） ２﹒７１ ＋１﹒５０
萬科企業（０２２０２） １４﹒４６ ＋１﹒５４
佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２３ －０﹒４３
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（ｅｄ）
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