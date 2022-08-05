《異動股》康方生物漲逾１０％突破２０天線，報２３﹒０５元

《經濟通通訊社５日專訊》康方生物（０９９２６）升１０﹒０２％，報２３﹒０５元，升
穿２０天線（２２﹒０９４元），最高價２３﹒０５元，最低價２１﹒６５元；成交６６４﹒３
萬股，成交金額１﹒５億元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入５３８３﹒５４萬元。
現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額６５４﹒９６萬元，加權平均成交價
２２﹒５４３元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額１０２９﹒６２萬元，加權平
均成交價２２﹒５４９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１５﹒９５％。
現時，恒生指數報２０１９０，升１６點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８９９，升
１９點或０﹒２８％；恒生科技指數報４４０６，升２５點或０﹒５８％；主板成交７２３﹒１
億元。
上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ２３﹒０５０ 變動 ＋１０﹒０２％
最高價 ２３﹒０５０ 最低價 ２１﹒６５０
成交股數 ６６４﹒３萬股 成交金額 １﹒５億
１０天平均 ２１﹒４３３ 歷史波幅％ ７０﹒１９６
２０天平均 ２２﹒０９４ 加權平均價 ２２﹒５５１
５０天平均 ２１﹒０８２ ＲＳＩ１４ ５５﹒１２８
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入５３８３﹒５４萬元；暫
連升３日，累計升幅１５﹒９５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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康方生物（０９９２６） ２３﹒０５ ＋１０﹒０２
阿里健康（００２４１） ４﹒７３ －０﹒４２
中國中藥（００５７０） ３﹒２４ －０﹒３１
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒５０ ＋２﹒０４
信達生物（０１８０１） ３５﹒９０ ＋９﹒２８
復星醫藥（０２１９６） ２７﹒８０ ＋２﹒０２
藥明生物（０２２６９） ７４﹒０５ －１﹒０７
翰森製藥（０３６９２） １６﹒３８ ＋３﹒５４
康希諾（０６１８５） ６４﹒７０ ＋６﹒０７
京東健康（０６６１８） ６１﹒４５ －０﹒０８
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（ｅｄ）
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