《異動股》奇士達（０６９１８）升近１７％破頂，報２﹒６８元

《經濟通通訊社５日專訊》奇士達（０６９１８）升１６﹒５２％，報２﹒６８元，最高價

２﹒６８元，創上市新高，最低價２﹒２元；成交４０１﹒２萬股，成交金額９９８﹒８６萬元

；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入７８６﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為矩陣

證券，金額１﹒５５萬元，加權平均成交價２﹒５８元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國

際，金額１８４﹒９１萬元，加權平均成交價２﹒４８２元。以現價計，該股暫連升３日，累計

升幅３７﹒４４％。

現時，恒生指數報２０１８４，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８９５，升

１６點或０﹒２３％；恒生科技指數報４４０９，升２８點或０﹒６５％；主板成交

７７５﹒９４億元。

上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ２﹒６８０ 變動 ＋１６﹒５２％

最高價 ２﹒６８０ 最低價 ２﹒２００

成交股數 ４０１﹒２萬股 成交金額 ９９８﹒８６萬

１０天平均 ２﹒０２４ 歷史波幅％ １１３﹒９０９

２０天平均 １﹒８７４ 加權平均價 ２﹒４９０

５０天平均 １﹒５２９ ＲＳＩ１４ ７４﹒０５７

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率９１：９，資金淨主動買入７８６﹒８３萬元；暫連升３

日，累計升幅３７﹒４４％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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奇士達（０６９１８） ２﹒６８０ ＋１６﹒５２

安山金控（０００３３） ２﹒１００ ＋０﹒９６

僑雄國際（００３８１） ０﹒２０８ －０﹒４８

南華集團控股（００４１３） ０﹒０６０ －３﹒２３

彩星集團（００６３５） ０﹒６５０ 無升跌

彩星玩具（００８６９） ０﹒５９０ ＋３﹒５１

德林國際（０１１２６） ２﹒３７０ ＋０﹒８５

凱知樂國際（０２１２２） ０﹒１２９ ＋０﹒７８

佰悅集團（０８５４５） ０﹒０３７ ＋５﹒７１

泡泡瑪特（０９９９２） １８﹒４６０ ＋３﹒５９

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（ｅｄ）

