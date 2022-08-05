《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）於３：５１ｐｍ錄得１手４３﹒５萬股非自
動對盤，每股造９３元，較上日收市價低２﹒１１％，涉資４０４５﹒５萬元。
阿里現價跌２﹒４７％，報９２﹒６５元；成交４４４４﹒８７萬股，成交金額４１﹒４１
億元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入９５２﹒６７萬元。（ｒｗ）
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05/08/2022 15:52
《大手成交》阿里一手約４４萬股非自動對盤，涉資４０４６萬元
《經濟通通訊社５日專訊》阿里（０９９８８）於３：５１ｐｍ錄得１手４３﹒５萬股非自
動對盤，每股造９３元，較上日收市價低２﹒１１％，涉資４０４５﹒５萬元。
阿里現價跌２﹒４７％，報９２﹒６５元；成交４４４４﹒８７萬股，成交金額４１﹒４１
億元，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入９５２﹒６７萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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