《異動股》諾發集團（０１３６０）漲逾２７％，報０﹒１０３元

《經濟通通訊社５日專訊》諾發集團（０１３６０）升２７﹒１６％，報０﹒１０３元，最
高價０﹒１１５元，最低價０﹒０８１元；成交５６﹒５萬股，成交金額５﹒４９萬元；主動買
沽比率９７：３，資金淨主動買入５﹒２１萬元。現時最大淨被動買入券商為茂宸證券，金額
１０３０元，加權平均成交價０﹒１０３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額１﹒８７萬
元，加權平均成交價０﹒０９４元。
現時，恒生指數報２０１８３，升９點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８９６，升
１６點或０﹒２５％；恒生科技指數報４４０７，升２５點或０﹒５９％；主板成交
７８７﹒２１億元。
上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１０３ 變動 ＋２７﹒１６％
最高價 ０﹒１１５ 最低價 ０﹒０８１
成交股數 ５６﹒５萬股 成交金額 ５﹒４９萬
１０天平均 ０﹒１０４ 歷史波幅％ ９０﹒２２３
２０天平均 ０﹒１１２ 加權平均價 ０﹒０９７
５０天平均 ０﹒１０８ ＲＳＩ１４ ４７﹒０９７
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股份狀態：主動買沽比率９７：３，資金淨主動買入５﹒２１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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諾發集團（０１３６０） ０﹒１０３ ＋２７﹒１６
中國寶力科技（００１６４） ０﹒１９０ －７﹒７７
文化傳信（００３４３） ０﹒２４９ ＋５﹒９６
筆克遠東（００７５２） １﹒１２０ ＋１﹒８２
虎視傳媒（０１１６３） ２﹒１６０ －１﹒８２
車市科技（０１４９０） ０﹒３８５ ＋１﹒３２
ＵＪＵ ＨＬＤＧ（０１９４８） ４﹒４００ －１﹒７９
云想科技（０２１３１） １﹒４００ ＋５﹒２６
超凡網絡（０８１２１） ０﹒２２０ ＋１３﹒４０
源想集團（０８４０１） ０﹒４６５ －８﹒８２
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（ｅｄ）
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