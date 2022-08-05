《異動股》中國互聯網投資升近１８％突破１０天線，報４元

《經濟通通訊社５日專訊》中國互聯網投資（００８１０）升１７﹒６５％，報４元，升穿

１０天線（３﹒５２８元），最高價４﹒２元，創５２周新高，最低價３﹒３９元；成交

６４９﹒４６萬股，成交金額２２７０﹒８６萬元；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

１０７８﹒５７萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額５６﹒８９萬元，加權平

均成交價３﹒５４６元；現時最大淨被動賣出券商為訊匯證券，金額６８３﹒４４萬元，加權平

均成交價３﹒４８３元。

現時，恒生指數報２０１８９，升１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６９００，升

２０點或０﹒３％；恒生科技指數報４４１３，升３２點或０﹒７４％；主板成交７９９﹒４９

億元。

上證綜合指數報３２２７，升３７點或１﹒１９％，成交４１４０﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，升２０３點或１﹒６９％，成交２６０６﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒０００ 變動 ＋１７﹒６５％

最高價 ４﹒２００ 最低價 ３﹒３９０

成交股數 ６４９﹒４６萬股 成交金額 ２２７０﹒８６萬

１０天平均 ３﹒５２８ 歷史波幅％ １３６﹒６５０

２０天平均 ２﹒９１７ 加權平均價 ３﹒４９６

５０天平均 ２﹒２４２ ＲＳＩ１４ ７７﹒６９７

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股份狀態：升穿１０天線，創５２周新高；主動買沽比率７４：２６，資金淨主動買入

１０７８﹒５７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國互聯網投資（００８１０） ４﹒０００ ＋１７﹒６５

四海國際（００１２０） １﹒２１０ －３﹒９７

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３５ －２﹒７８

光控（００１６５） ５﹒８９０ ＋２﹒４３

中國天弓控股（００４２８） ０﹒３２５ －１﹒５２

中投基金（００６１２） ４﹒５３０ －３﹒００

首程控股（００６９７） １﹒２９０ 無升跌

惠理集團（００８０６） ２﹒５７０ ＋２﹒３９

中國信達（０１３５９） １﹒０６０ ＋１﹒９２

中國華融（０２７９９） ０﹒３５０ ＋２﹒９４

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（ｅｄ）

