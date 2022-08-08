《經濟通通訊社８日專訊》德林控股（０１７０９）於９：００ａｍ錄得２手共１０００萬
股非自動對盤，每股造２﹒５元，較上日收市價低９﹒０９％，涉資２５００萬元。（ｒｗ）
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08/08/2022 09:01
《大手成交》德林控股兩手共一千萬股非自動對盤，涉２５００萬元
《經濟通通訊社８日專訊》德林控股（０１７０９）於９：００ａｍ錄得２手共１０００萬
股非自動對盤，每股造２﹒５元，較上日收市價低９﹒０９％，涉資２５００萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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