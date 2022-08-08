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03692 翰森製藥
即時 按盤價 升16.420 +0.480 (+3.011%)
大手異動

08/08/2022 09:03

《大手成交》翰森製藥一手８０萬股市前交易，涉資１３１１萬元

　　《經濟通通訊社８日專訊》翰森製藥（０３６９２）於市前９：０２ａｍ錄得１手８０萬股
市前交易，每股造１６﹒３９元，較上日收市價高０﹒９２％，涉資１３１１﹒２萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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