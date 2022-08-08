《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）於市前９：０４ａｍ錄得１手１０﹒５６萬
股市前交易，每股造３０７﹒２７３元，較上日收市價低０﹒１１％，涉資３２４４﹒８萬元。
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08/08/2022 09:05
《大手成交》騰訊一手約１１萬股市前交易，涉資３２４５萬元
《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）於市前９：０４ａｍ錄得１手１０﹒５６萬
股市前交易，每股造３０７﹒２７３元，較上日收市價低０﹒１１％，涉資３２４４﹒８萬元。
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|備註：
|即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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