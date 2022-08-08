《異動股》慕容家居（０１５７５）漲逾９％，報０﹒１６９元

《經濟通通訊社８日專訊》慕容家居（０１５７５）升９﹒０３％，報０﹒１６９元，最高
價０﹒２元，最低價０﹒１６５元；成交１００萬股，成交金額１７﹒５２萬元；主動買沽比率
６４：３６，資金淨主動買入４﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額
８３０６元，加權平均成交價０﹒１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
２﹒９萬元，加權平均成交價０﹒１７６元。
現時，恒生指數報２００５０，跌１５１點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６８４２，
跌６０點或０﹒８７％；恒生科技指數報４３５７，跌５７點或１﹒３１％；主板成交
２８﹒８１億元。
上證綜合指數報３２１４，跌１２點或０﹒３８％，成交１６８﹒４３億元人民幣。
深證成份指數報１２２３８，跌３１點或０﹒２５％，成交８６﹒３２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１６９ 變動 ＋９﹒０３％
最高價 ０﹒２００ 最低價 ０﹒１６５
成交股數 １００萬股 成交金額 １７﹒５２萬
１０天平均 ０﹒１１６ 歷史波幅％ ９０﹒８０５
２０天平均 ０﹒１０３ 加權平均價 ０﹒１７５
５０天平均 ０﹒１０５ ＲＳＩ１４ ９６﹒０２１
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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４﹒８３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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慕容家居（０１５７５） ０﹒１６９ ＋９﹒０３
卡森國際（００４９６） ０﹒４８０ ＋１﹒０５
帝國科技集團（００７７６） １４﹒４００ 無升跌
好孩子國際（０１０８６） ０﹒７８０ －１﹒２７
國際家居零售（０１３７３） ２﹒９２０ －０﹒３４
曠世控股（０１９２５） １﹒３９０ －０﹒７１
敏華控股（０１９９９） ６﹒１８０ 無升跌
舍圖控股（０８３９２） ０﹒１２２ －２﹒４０
名創優品（０９８９６） １３﹒７８０ －０﹒１４
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（ｅｄ）
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