  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01575 慕容家居
即時 按盤價 跌0.178 -0.003 (-1.657%)
大手異動

08/08/2022 09:31

《異動股》慕容家居（０１５７５）漲逾９％，報０﹒１６９元

　　《經濟通通訊社８日專訊》慕容家居（０１５７５）升９﹒０３％，報０﹒１６９元，最高
價０﹒２元，最低價０﹒１６５元；成交１００萬股，成交金額１７﹒５２萬元；主動買沽比率
６４：３６，資金淨主動買入４﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額
８３０６元，加權平均成交價０﹒１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額
２﹒９萬元，加權平均成交價０﹒１７６元。
　　現時，恒生指數報２００５０，跌１５１點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６８４２，
跌６０點或０﹒８７％；恒生科技指數報４３５７，跌５７點或１﹒３１％；主板成交
２８﹒８１億元。
　　上證綜合指數報３２１４，跌１２點或０﹒３８％，成交１６８﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３８，跌３１點或０﹒２５％，成交８６﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１６９　變動　　　　＋９﹒０３％
　　最高價　　　０﹒２００　最低價　　　　０﹒１６５
　　成交股數　　１００萬股　成交金額　　１７﹒５２萬
　　１０天平均　０﹒１１６　歷史波幅％　９０﹒８０５
　　２０天平均　０﹒１０３　加權平均價　　０﹒１７５
　　５０天平均　０﹒１０５　ＲＳＩ１４　９６﹒０２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４﹒８３萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　慕容家居（０１５７５）　　　　０﹒１６９　＋９﹒０３
　　卡森國際（００４９６）　　　　０﹒４８０　＋１﹒０５
　　帝國科技集團（００７７６）　１４﹒４００　　　無升跌
　　好孩子國際（０１０８６）　　　０﹒７８０　－１﹒２７
　　國際家居零售（０１３７３）　　２﹒９２０　－０﹒３４
　　曠世控股（０１９２５）　　　　１﹒３９０　－０﹒７１
　　敏華控股（０１９９９）　　　　６﹒１８０　　　無升跌
　　舍圖控股（０８３９２）　　　　０﹒１２２　－２﹒４０
　　名創優品（０９８９６）　　　１３﹒７８０　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰25/04/2022 09:33  《異動股》慕容家居復牌高開２６％，或發五成二新股訂備忘

其他大手異動
More

25/04/2022 09:32  《異動股》慕容家居等８家公司上午９：３１異動

25/04/2022 09:31  《異動股》慕容家居升近５３％突破５０天線，報０﹒１０４元

25/04/2022 09:21  《異動股》慕容家居（０１５７５）漲逾２６％，報０﹒０８６元

20/04/2022 13:12  《異動股》慕容家居（０１５７５）升３８％，報０﹒０６９元

14/04/2022 11:08  《異動股》慕容家居跌近１５％創新低，報０﹒０５８元

備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金