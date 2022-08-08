《異動股》慕容家居（０１５７５）漲逾９％，報０﹒１６９元

《經濟通通訊社８日專訊》慕容家居（０１５７５）升９﹒０３％，報０﹒１６９元，最高

價０﹒２元，最低價０﹒１６５元；成交１００萬股，成交金額１７﹒５２萬元；主動買沽比率

６４：３６，資金淨主動買入４﹒８３萬元。現時最大淨被動買入券商為耀才證券國際，金額

８３０６元，加權平均成交價０﹒１７元；現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額

２﹒９萬元，加權平均成交價０﹒１７６元。

現時，恒生指數報２００５０，跌１５１點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６８４２，

跌６０點或０﹒８７％；恒生科技指數報４３５７，跌５７點或１﹒３１％；主板成交

２８﹒８１億元。

上證綜合指數報３２１４，跌１２點或０﹒３８％，成交１６８﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２２３８，跌３１點或０﹒２５％，成交８６﹒３２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６９ 變動 ＋９﹒０３％

最高價 ０﹒２００ 最低價 ０﹒１６５

成交股數 １００萬股 成交金額 １７﹒５２萬

１０天平均 ０﹒１１６ 歷史波幅％ ９０﹒８０５

２０天平均 ０﹒１０３ 加權平均價 ０﹒１７５

５０天平均 ０﹒１０５ ＲＳＩ１４ ９６﹒０２１

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股份狀態：主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入４﹒８３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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慕容家居（０１５７５） ０﹒１６９ ＋９﹒０３

卡森國際（００４９６） ０﹒４８０ ＋１﹒０５

帝國科技集團（００７７６） １４﹒４００ 無升跌

好孩子國際（０１０８６） ０﹒７８０ －１﹒２７

國際家居零售（０１３７３） ２﹒９２０ －０﹒３４

曠世控股（０１９２５） １﹒３９０ －０﹒７１

敏華控股（０１９９９） ６﹒１８０ 無升跌

舍圖控股（０８３９２） ０﹒１２２ －２﹒４０

名創優品（０９８９６） １３﹒７８０ －０﹒１４

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（ｅｄ）

