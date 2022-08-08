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08446 ITP HOLDINGS
即時 按盤價 升11.020 +0.060 (+0.547%)
大手異動

08/08/2022 09:32

《異動股》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ漲逾１４％破頂

　　《經濟通通訊社８日專訊》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）升１４﹒３１％，報
１１﹒６６元，升穿１０天線（１０﹒４４８元），最高價１２元，創上市新高，最低價
１０﹒６２元；成交３２萬股，成交金額３６５﹒１８萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨
主動買入２５３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為越秀証券，金額１１﹒６２萬元，加權平
均成交價１１﹒６２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６４﹒２４萬元，
加權平均成交價１１﹒６８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２９﹒５６％。
　　現時，恒生指數報２００５６，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８４７，
跌５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３５８，跌５７點或１﹒３％；主板成交３５﹒２億元

　　上證綜合指數報３２１５，跌１１點或０﹒３６％，成交２０８﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２３７，跌３１點或０﹒２６％，成交１３２﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１１﹒６６０　變動　　　　＋１４﹒３１％
　　最高價　　　１２﹒０００　最低價　　　　１０﹒６２０
　　成交股數　　　　３２萬股　成交金額　　３６５﹒１８萬
　　１０天平均　１０﹒４４８　歷史波幅％　　８４﹒７５８
　　２０天平均　　９﹒４８３　加權平均價　　１１﹒４１２
　　５０天平均　　６﹒２６２　ＲＳＩ１４　　７２﹒７１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創上市新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２５３﹒８
萬元；暫連升３日，累計升幅２９﹒５６％
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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