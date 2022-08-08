《異動股》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ漲逾１４％破頂

《經濟通通訊社８日專訊》ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）升１４﹒３１％，報

１１﹒６６元，升穿１０天線（１０﹒４４８元），最高價１２元，創上市新高，最低價

１０﹒６２元；成交３２萬股，成交金額３６５﹒１８萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨

主動買入２５３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為越秀証券，金額１１﹒６２萬元，加權平

均成交價１１﹒６２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６４﹒２４萬元，

加權平均成交價１１﹒６８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２９﹒５６％。

現時，恒生指數報２００５６，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８４７，

跌５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３５８，跌５７點或１﹒３％；主板成交３５﹒２億元

。

上證綜合指數報３２１５，跌１１點或０﹒３６％，成交２０８﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２２３７，跌３１點或０﹒２６％，成交１３２﹒０３億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １１﹒６６０ 變動 ＋１４﹒３１％

最高價 １２﹒０００ 最低價 １０﹒６２０

成交股數 ３２萬股 成交金額 ３６５﹒１８萬

１０天平均 １０﹒４４８ 歷史波幅％ ８４﹒７５８

２０天平均 ９﹒４８３ 加權平均價 １１﹒４１２

５０天平均 ６﹒２６２ ＲＳＩ１４ ７２﹒７１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１０天線，創上市新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２５３﹒８

萬元；暫連升３日，累計升幅２９﹒５６％



（ｅｄ）

