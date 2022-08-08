《異動股》ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ漲逾１４％破頂

《經濟通通訊社８日專訊》ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０８４４６）升１４﹒３１％，報
１１﹒６６元，升穿１０天線（１０﹒４４８元），最高價１２元，創上市新高，最低價
１０﹒６２元；成交３２萬股，成交金額３６５﹒１８萬元；主動買沽比率８９：１１，資金淨
主動買入２５３﹒８萬元。現時最大淨被動買入券商為越秀証券，金額１１﹒６２萬元，加權平
均成交價１１﹒６２元；現時最大淨被動賣出券商為瑞士信貸證券香港，金額６４﹒２４萬元，
加權平均成交價１１﹒６８元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２９﹒５６％。
現時，恒生指數報２００５６，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８４７，
跌５４點或０﹒８％；恒生科技指數報４３５８，跌５７點或１﹒３％；主板成交３５﹒２億元
。
上證綜合指數報３２１５，跌１１點或０﹒３６％，成交２０８﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２２３７，跌３１點或０﹒２６％，成交１３２﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒６６０ 變動 ＋１４﹒３１％
最高價 １２﹒０００ 最低價 １０﹒６２０
成交股數 ３２萬股 成交金額 ３６５﹒１８萬
１０天平均 １０﹒４４８ 歷史波幅％ ８４﹒７５８
２０天平均 ９﹒４８３ 加權平均價 １１﹒４１２
５０天平均 ６﹒２６２ ＲＳＩ１４ ７２﹒７１９
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股份狀態：升穿１０天線，創上市新高；主動買沽比率８９：１１，資金淨主動買入２５３﹒８
萬元；暫連升３日，累計升幅２９﹒５６％
（ｅｄ）
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