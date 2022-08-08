《異動股》中國生態旅遊升逾３２％破１００天線，報０﹒０７元

《經濟通通訊社８日專訊》中國生態旅遊（０１３７１）升３２﹒０８％，報０﹒０７元，
升穿１００天線（０﹒０６８元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價０﹒０５５元；
成交４１３萬股，成交金額２６﹒８５萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入
１８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為實德證券，金額１﹒５萬元，加權平均成交價
０﹒０６元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１１﹒２４萬元，加權平均成交價
０﹒０６５元。
現時，恒生指數報２００５６，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８３８，
跌６３點或０﹒９２％；恒生科技指數報４３３９，跌７６點或１﹒７２％；主板成交
７８﹒７６億元。
上證綜合指數報３２２１，跌５點或０﹒１７％，成交５６９﹒５９億元人民幣。
深證成份指數報１２２４４，跌２４點或０﹒２％，成交３３７﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７０ 變動 ＋３２﹒０８％
最高價 ０﹒０７０ 最低價 ０﹒０５５
成交股數 ４１３萬股 成交金額 ２６﹒８５萬
１０天平均 ０﹒０５６ 歷史波幅％ ４２﹒３８０
２０天平均 ０﹒０５８ 加權平均價 ０﹒０６５
５０天平均 ０﹒０６５ ＲＳＩ１４ ６４﹒８８５
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股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入
１８﹒３６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國生態旅遊（０１３７１） ０﹒０７ ＋３２﹒０８
銀娛（０００２７） ４６﹒５０ －１﹒１７
新濠（００２００） ５﹒１１ －１﹒７３
澳博（００８８０） ２﹒８０ ＋１﹒８２
永利澳門（０１１２８） ４﹒９２ －１﹒８０
金沙（０１９２８） １７﹒５６ －２﹒４４
美高梅（０２２８２） ４﹒１２ －１﹒６７
金界控股（０３９１８） ７﹒０３ －１﹒１３
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（ｅｄ）
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