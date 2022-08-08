《異動股》中國生態旅遊升逾３２％破１００天線，報０﹒０７元

《經濟通通訊社８日專訊》中國生態旅遊（０１３７１）升３２﹒０８％，報０﹒０７元，

升穿１００天線（０﹒０６８元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價０﹒０５５元；

成交４１３萬股，成交金額２６﹒８５萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入

１８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為實德證券，金額１﹒５萬元，加權平均成交價

０﹒０６元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１１﹒２４萬元，加權平均成交價

０﹒０６５元。

現時，恒生指數報２００５６，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８３８，

跌６３點或０﹒９２％；恒生科技指數報４３３９，跌７６點或１﹒７２％；主板成交

７８﹒７６億元。

上證綜合指數報３２２１，跌５點或０﹒１７％，成交５６９﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２２４４，跌２４點或０﹒２％，成交３３７﹒０４億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒０７０ 變動 ＋３２﹒０８％

最高價 ０﹒０７０ 最低價 ０﹒０５５

成交股數 ４１３萬股 成交金額 ２６﹒８５萬

１０天平均 ０﹒０５６ 歷史波幅％ ４２﹒３８０

２０天平均 ０﹒０５８ 加權平均價 ０﹒０６５

５０天平均 ０﹒０６５ ＲＳＩ１４ ６４﹒８８５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入

１８﹒３６萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國生態旅遊（０１３７１） ０﹒０７ ＋３２﹒０８

銀娛（０００２７） ４６﹒５０ －１﹒１７

新濠（００２００） ５﹒１１ －１﹒７３

澳博（００８８０） ２﹒８０ ＋１﹒８２

永利澳門（０１１２８） ４﹒９２ －１﹒８０

金沙（０１９２８） １７﹒５６ －２﹒４４

美高梅（０２２８２） ４﹒１２ －１﹒６７

金界控股（０３９１８） ７﹒０３ －１﹒１３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

