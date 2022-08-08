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01371 中國生態旅遊
即時 按盤價 跌0.050 -0.001 (-1.961%)
大手異動

08/08/2022 09:38

《異動股》中國生態旅遊升逾３２％破１００天線，報０﹒０７元

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國生態旅遊（０１３７１）升３２﹒０８％，報０﹒０７元，
升穿１００天線（０﹒０６８元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價０﹒０５５元；
成交４１３萬股，成交金額２６﹒８５萬元；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入
１８﹒３６萬元。現時最大淨被動買入券商為實德證券，金額１﹒５萬元，加權平均成交價
０﹒０６元；現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融，金額１１﹒２４萬元，加權平均成交價
０﹒０６５元。
　　現時，恒生指數報２００５６，跌１４５點或０﹒７２％；恒生中國企業指數報６８３８，
跌６３點或０﹒９２％；恒生科技指數報４３３９，跌７６點或１﹒７２％；主板成交
７８﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２２１，跌５點或０﹒１７％，成交５６９﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４４，跌２４點或０﹒２％，成交３３７﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０７０　變動　　　　＋３２﹒０８％
　　最高價　　　０﹒０７０　最低價　　　　　０﹒０５５
　　成交股數　　４１３萬股　成交金額　　　２６﹒８５萬
　　１０天平均　０﹒０５６　歷史波幅％　　４２﹒３８０
　　２０天平均　０﹒０５８　加權平均價　　　０﹒０６５
　　５０天平均　０﹒０６５　ＲＳＩ１４　　６４﹒８８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線，創１個月新高；主動買沽比率８４：１６，資金淨主動買入
１８﹒３６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國生態旅遊（０１３７１）　　０﹒０７　＋３２﹒０８
　　銀娛（０００２７）　　　　　４６﹒５０　　－１﹒１７
　　新濠（００２００）　　　　　　５﹒１１　　－１﹒７３
　　澳博（００８８０）　　　　　　２﹒８０　　＋１﹒８２
　　永利澳門（０１１２８）　　　　４﹒９２　　－１﹒８０
　　金沙（０１９２８）　　　　　１７﹒５６　　－２﹒４４
　　美高梅（０２２８２）　　　　　４﹒１２　　－１﹒６７
　　金界控股（０３９１８）　　　　７﹒０３　　－１﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
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