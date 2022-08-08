《異動股》山東新華製藥股份漲逾１０％破１０天線報５﹒１２元

《經濟通通訊社８日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）升１０﹒１１％，報５﹒１２
元，升穿１０天線（４﹒９６７元），最高價５﹒１４元，最低價４﹒６５元；成交５２３﹒８
萬股，成交金額２５９２﹒０６萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６８４﹒８４
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１２﹒４８萬元，加權平均成交價
４﹒９１７元；現時最大淨被動賣出券商為富明證券，金額６６﹒９４萬元，加權平均成交價
５﹒００９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒２７％。
現時，恒生指數報２００５１，跌１５０點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６８３７，
跌６４點或０﹒９３％；恒生科技指數報４３５２，跌６３點或１﹒４４％；主板成交
１１４﹒４３億元。
上證綜合指數報３２２７，升不足１點，成交８３８﹒７４億元人民幣。
深證成份指數報１２２５６，跌１２點或０﹒１１％，成交５０５﹒４億元人民幣。
基本資料
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現價 ５﹒１２０ 變動 ＋１０﹒１１％
最高價 ５﹒１４０ 最低價 ４﹒６５０
成交股數 ５２３﹒８萬股 成交金額 ２５９２﹒０６萬
１０天平均 ４﹒９６７ 歷史波幅％ ６９﹒２４０
２０天平均 ５﹒６６２ 加權平均價 ４﹒９４９
５０天平均 ５﹒８４１ ＲＳＩ１４ ４２﹒２１７
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６８４﹒８４萬元；暫連
升３日，累計升幅１３﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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山東新華製藥股份（００７１９） ５﹒１２ ＋１０﹒１１
石藥集團（０１０９３） ８﹒４８ －０﹒４７
中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４７ －０﹒８９
三生製藥（０１５３０） ５﹒２１ －０﹒７６
先聲藥業（０２０９６） ８﹒６９ 無升跌
復星醫藥（０２１９６） ２８﹒８５ ＋３﹒２２
藥明康德（０２３５９） ９５﹒４０ －０﹒３１
上藥（０２６０７） １１﹒３８ －０﹒３５
翰森製藥（０３６９２） １５﹒９８ －１﹒６０
康龍化成（０３７５９） ６１﹒４０ －４﹒４４
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（ｅｄ）
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