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00719 山東新華製藥股份
即時 按盤價 跌4.720 -0.260 (-5.221%)
大手異動

08/08/2022 09:44

《異動股》山東新華製藥股份漲逾１０％破１０天線報５﹒１２元

　　《經濟通通訊社８日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）升１０﹒１１％，報５﹒１２
元，升穿１０天線（４﹒９６７元），最高價５﹒１４元，最低價４﹒６５元；成交５２３﹒８
萬股，成交金額２５９２﹒０６萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６８４﹒８４
萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１２﹒４８萬元，加權平均成交價
４﹒９１７元；現時最大淨被動賣出券商為富明證券，金額６６﹒９４萬元，加權平均成交價
５﹒００９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒２７％。
　　現時，恒生指數報２００５１，跌１５０點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６８３７，
跌６４點或０﹒９３％；恒生科技指數報４３５２，跌６３點或１﹒４４％；主板成交
１１４﹒４３億元。
　　上證綜合指數報３２２７，升不足１點，成交８３８﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２５６，跌１２點或０﹒１１％，成交５０５﹒４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　５﹒１２０　變動　　　　　＋１０﹒１１％
　　最高價　　　　　５﹒１４０　最低價　　　　　　４﹒６５０
　　成交股數　　５２３﹒８萬股　成交金額　　２５９２﹒０６萬
　　１０天平均　　　４﹒９６７　歷史波幅％　　　６９﹒２４０
　　２０天平均　　　５﹒６６２　加權平均價　　　　４﹒９４９
　　５０天平均　　　５﹒８４１　ＲＳＩ１４　　　４２﹒２１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６８４﹒８４萬元；暫連
升３日，累計升幅１３﹒２７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山東新華製藥股份（００７１９）　　５﹒１２　＋１０﹒１１
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　　８﹒４８　　－０﹒４７
　　中國生物製藥（０１１７７）　　　　４﹒４７　　－０﹒８９
　　三生製藥（０１５３０）　　　　　　５﹒２１　　－０﹒７６
　　先聲藥業（０２０９６）　　　　　　８﹒６９　　　　無升跌
　　復星醫藥（０２１９６）　　　　　２８﹒８５　　＋３﹒２２
　　藥明康德（０２３５９）　　　　　９５﹒４０　　－０﹒３１
　　上藥（０２６０７）　　　　　　　１１﹒３８　　－０﹒３５
　　翰森製藥（０３６９２）　　　　　１５﹒９８　　－１﹒６０
　　康龍化成（０３７５９）　　　　　６１﹒４０　　－４﹒４４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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