《異動股》山東新華製藥股份漲逾１０％破１０天線報５﹒１２元

《經濟通通訊社８日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）升１０﹒１１％，報５﹒１２

元，升穿１０天線（４﹒９６７元），最高價５﹒１４元，最低價４﹒６５元；成交５２３﹒８

萬股，成交金額２５９２﹒０６萬元；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６８４﹒８４

萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１１２﹒４８萬元，加權平均成交價

４﹒９１７元；現時最大淨被動賣出券商為富明證券，金額６６﹒９４萬元，加權平均成交價

５﹒００９元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１３﹒２７％。

現時，恒生指數報２００５１，跌１５０點或０﹒７４％；恒生中國企業指數報６８３７，

跌６４點或０﹒９３％；恒生科技指數報４３５２，跌６３點或１﹒４４％；主板成交

１１４﹒４３億元。

上證綜合指數報３２２７，升不足１點，成交８３８﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２２５６，跌１２點或０﹒１１％，成交５０５﹒４億元人民幣。



基本資料

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現價 ５﹒１２０ 變動 ＋１０﹒１１％

最高價 ５﹒１４０ 最低價 ４﹒６５０

成交股數 ５２３﹒８萬股 成交金額 ２５９２﹒０６萬

１０天平均 ４﹒９６７ 歷史波幅％ ６９﹒２４０

２０天平均 ５﹒６６２ 加權平均價 ４﹒９４９

５０天平均 ５﹒８４１ ＲＳＩ１４ ４２﹒２１７

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６４：３６，資金淨主動買入６８４﹒８４萬元；暫連

升３日，累計升幅１３﹒２７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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山東新華製藥股份（００７１９） ５﹒１２ ＋１０﹒１１

石藥集團（０１０９３） ８﹒４８ －０﹒４７

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４７ －０﹒８９

三生製藥（０１５３０） ５﹒２１ －０﹒７６

先聲藥業（０２０９６） ８﹒６９ 無升跌

復星醫藥（０２１９６） ２８﹒８５ ＋３﹒２２

藥明康德（０２３５９） ９５﹒４０ －０﹒３１

上藥（０２６０７） １１﹒３８ －０﹒３５

翰森製藥（０３６９２） １５﹒９８ －１﹒６０

康龍化成（０３７５９） ６１﹒４０ －４﹒４４

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（ｅｄ）

