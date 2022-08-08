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02313 申洲國際
即時 按盤價 升79.050 +0.100 (+0.127%)
大手異動

08/08/2022 09:46

《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報７９﹒１元

　　《經濟通通訊社８日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒９４％，報７９﹒１元，最低價
７９﹒０５元，最高價８０﹒８元；成交６０﹒５８萬股，成交金額４８２０﹒３７萬元；主動
買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４８６﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金
額１４８﹒２１萬元，加權平均成交價７９﹒６４４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金
融亞洲，金額１３０﹒８３萬元，加權平均成交價７９﹒７６７元。
　　現時，恒生指數報２００３２，跌１６９點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報６８３３，
跌６８點或１％；恒生科技指數報４３５３，跌６２點或１﹒４１％；主板成交１２４﹒２５億
元。
　　上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交９０８﹒９５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７９，升１０點或０﹒０９％，成交５５４﹒６８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　７９﹒１００　變動　　　　　　－２﹒９４％
　　最高價　　　　８０﹒８００　最低價　　　　　７９﹒０５０
　　成交股數　　６０﹒５８萬股　成交金額　　４８２０﹒３７萬
　　１０天平均　　８１﹒２５５　歷史波幅％　　　３５﹒７６７
　　２０天平均　　８２﹒８２５　加權平均價　　　７９﹒５７０
　　５０天平均　　９１﹒８１５　ＲＳＩ１４　　　３６﹒７３４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４８６﹒６３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　７９﹒１０　－２﹒９４
　　潤啤（００２９１）　　　５３﹒６５　－１﹒８３
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒４２　－１﹒７４
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒７５　－０﹒６６
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒９５　－２﹒００
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３５﹒４５　＋１﹒７２
　　李寧（０２３３１）　　　６３﹒８５　－２﹒３０
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９６　＋１﹒１６
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒３０　－３﹒０４
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒５８　－４﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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