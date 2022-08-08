《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報７９﹒１元

《經濟通通訊社８日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒９４％，報７９﹒１元，最低價
７９﹒０５元，最高價８０﹒８元；成交６０﹒５８萬股，成交金額４８２０﹒３７萬元；主動
買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４８６﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金
額１４８﹒２１萬元，加權平均成交價７９﹒６４４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金
融亞洲，金額１３０﹒８３萬元，加權平均成交價７９﹒７６７元。
現時，恒生指數報２００３２，跌１６９點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報６８３３，
跌６８點或１％；恒生科技指數報４３５３，跌６２點或１﹒４１％；主板成交１２４﹒２５億
元。
上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交９０８﹒９５億元人民幣。
深證成份指數報１２２７９，升１０點或０﹒０９％，成交５５４﹒６８億元人民幣。
基本資料
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現價 ７９﹒１００ 變動 －２﹒９４％
最高價 ８０﹒８００ 最低價 ７９﹒０５０
成交股數 ６０﹒５８萬股 成交金額 ４８２０﹒３７萬
１０天平均 ８１﹒２５５ 歷史波幅％ ３５﹒７６７
２０天平均 ８２﹒８２５ 加權平均價 ７９﹒５７０
５０天平均 ９１﹒８１５ ＲＳＩ１４ ３６﹒７３４
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股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４８６﹒６３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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申洲國際（０２３１３） ７９﹒１０ －２﹒９４
潤啤（００２９１） ５３﹒６５ －１﹒８３
特步國際（０１３６８） １２﹒４２ －１﹒７４
百威亞太（０１８７６） ２２﹒７５ －０﹒６６
安踏體育（０２０２０） ８５﹒９５ －２﹒００
蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒４５ ＋１﹒７２
李寧（０２３３１） ６３﹒８５ －２﹒３０
中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６ ＋１﹒１６
海底撈（０６８６２） １５﹒３０ －３﹒０４
九毛九（０９９２２） １７﹒５８ －４﹒９７
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（ｅｄ）
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