《異動股》申洲國際（０２３１３）跌近３％，報７９﹒１元

《經濟通通訊社８日專訊》申洲國際（０２３１３）跌２﹒９４％，報７９﹒１元，最低價

７９﹒０５元，最高價８０﹒８元；成交６０﹒５８萬股，成交金額４８２０﹒３７萬元；主動

買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４８６﹒６３萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀，金

額１４８﹒２１萬元，加權平均成交價７９﹒６４４元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金

融亞洲，金額１３０﹒８３萬元，加權平均成交價７９﹒７６７元。

現時，恒生指數報２００３２，跌１６９點或０﹒８４％；恒生中國企業指數報６８３３，

跌６８點或１％；恒生科技指數報４３５３，跌６２點或１﹒４１％；主板成交１２４﹒２５億

元。

上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交９０８﹒９５億元人民幣。

深證成份指數報１２２７９，升１０點或０﹒０９％，成交５５４﹒６８億元人民幣。



基本資料

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現價 ７９﹒１００ 變動 －２﹒９４％

最高價 ８０﹒８００ 最低價 ７９﹒０５０

成交股數 ６０﹒５８萬股 成交金額 ４８２０﹒３７萬

１０天平均 ８１﹒２５５ 歷史波幅％ ３５﹒７６７

２０天平均 ８２﹒８２５ 加權平均價 ７９﹒５７０

５０天平均 ９１﹒８１５ ＲＳＩ１４ ３６﹒７３４

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股份狀態：主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出４８６﹒６３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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申洲國際（０２３１３） ７９﹒１０ －２﹒９４

潤啤（００２９１） ５３﹒６５ －１﹒８３

特步國際（０１３６８） １２﹒４２ －１﹒７４

百威亞太（０１８７６） ２２﹒７５ －０﹒６６

安踏體育（０２０２０） ８５﹒９５ －２﹒００

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒４５ ＋１﹒７２

李寧（０２３３１） ６３﹒８５ －２﹒３０

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６ ＋１﹒１６

海底撈（０６８６２） １５﹒３０ －３﹒０４

九毛九（０９９２２） １７﹒５８ －４﹒９７

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（ｅｄ）

