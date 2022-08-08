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01928 金沙中國有限公司
即時 按盤價 跌17.640 -0.120 (-0.676%)
大手異動

08/08/2022 09:49

《異動股》金沙跌近３％失守２０天線，報１７﹒５元

　　《經濟通通訊社８日專訊》金沙（０１９２８）跌２﹒７８％，報１７﹒５元，跌穿２０天
線（１７﹒８２３元），最低價１７﹒４６元，最高價１８元；成交３６６﹒９萬股，成交金額
６５３７﹒８萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８０﹒３９萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１５２﹒４７萬元，加權平均成交價１７﹒５４９元；現時最大淨被動
賣出券商為中國國際金融，金額２８０﹒５３萬元，加權平均成交價１７﹒５６元。以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒３７％。
　　現時，恒生指數報１９９８８，跌２１３點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６８１８，
跌８３點或１﹒２２％；恒生科技指數報４３４２，跌７３點或１﹒６７％；主板成交
１４１﹒３３億元。
　　上證綜合指數報３２２５，跌１點或０﹒０４％，成交１００７﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４９，跌２０點或０﹒１６％，成交６０８﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１７﹒５００　變動　　　　　－２﹒７８％
　　最高價　　　　１８﹒０００　最低價　　　　１７﹒４６０
　　成交股數　　３６６﹒９萬股　成交金額　　６５３７﹒８萬
　　１０天平均　　１８﹒２６６　歷史波幅％　　４６﹒６１５
　　２０天平均　　１７﹒８２３　加權平均價　　１７﹒８１９
　　５０天平均　　１６﹒７７８　ＲＳＩ１４　　４８﹒３１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８０﹒３９萬元；暫連跌
３日，累計跌幅４﹒３７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　　１７﹒５００　　－２﹒７８
　　銀娛（０００２７）　　　　　４６﹒６００　　－０﹒９６
　　凱升控股（００１０２）　　　　０﹒１７６　　－１﹒６８
　　新濠（００２００）　　　　　　５﹒１７０　　－０﹒５８
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒４００　　　　無升跌
　　澳博（００８８０）　　　　　　２﹒８００　　＋１﹒８２
　　永利澳門（０１１２８）　　　　４﹒９００　　－２﹒２０
　　中國生態旅遊（０１３７１）　　０﹒０６３　＋１８﹒８７
　　美高梅（０２２８２）　　　　　４﹒１００　　－２﹒１５
　　金界控股（０３９１８）　　　　７﹒０２０　　－１﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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