《異動股》金沙跌近３％失守２０天線，報１７﹒５元

《經濟通通訊社８日專訊》金沙（０１９２８）跌２﹒７８％，報１７﹒５元，跌穿２０天
線（１７﹒８２３元），最低價１７﹒４６元，最高價１８元；成交３６６﹒９萬股，成交金額
６５３７﹒８萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８０﹒３９萬元。現時最大淨被
動買入券商為瑞銀，金額１５２﹒４７萬元，加權平均成交價１７﹒５４９元；現時最大淨被動
賣出券商為中國國際金融，金額２８０﹒５３萬元，加權平均成交價１７﹒５６元。以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒３７％。
現時，恒生指數報１９９８８，跌２１３點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６８１８，
跌８３點或１﹒２２％；恒生科技指數報４３４２，跌７３點或１﹒６７％；主板成交
１４１﹒３３億元。
上證綜合指數報３２２５，跌１點或０﹒０４％，成交１００７﹒０７億元人民幣。
深證成份指數報１２２４９，跌２０點或０﹒１６％，成交６０８﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒５００ 變動 －２﹒７８％
最高價 １８﹒０００ 最低價 １７﹒４６０
成交股數 ３６６﹒９萬股 成交金額 ６５３７﹒８萬
１０天平均 １８﹒２６６ 歷史波幅％ ４６﹒６１５
２０天平均 １７﹒８２３ 加權平均價 １７﹒８１９
５０天平均 １６﹒７７８ ＲＳＩ１４ ４８﹒３１１
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８０﹒３９萬元；暫連跌
３日，累計跌幅４﹒３７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １７﹒５００ －２﹒７８
銀娛（０００２７） ４６﹒６００ －０﹒９６
凱升控股（００１０２） ０﹒１７６ －１﹒６８
新濠（００２００） ５﹒１７０ －０﹒５８
信德集團（００２４２） １﹒４００ 無升跌
澳博（００８８０） ２﹒８００ ＋１﹒８２
永利澳門（０１１２８） ４﹒９００ －２﹒２０
中國生態旅遊（０１３７１） ０﹒０６３ ＋１８﹒８７
美高梅（０２２８２） ４﹒１００ －２﹒１５
金界控股（０３９１８） ７﹒０２０ －１﹒２７
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（ｅｄ）
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