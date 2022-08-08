《異動股》金沙跌近３％失守２０天線，報１７﹒５元

《經濟通通訊社８日專訊》金沙（０１９２８）跌２﹒７８％，報１７﹒５元，跌穿２０天

線（１７﹒８２３元），最低價１７﹒４６元，最高價１８元；成交３６６﹒９萬股，成交金額

６５３７﹒８萬元；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８０﹒３９萬元。現時最大淨被

動買入券商為瑞銀，金額１５２﹒４７萬元，加權平均成交價１７﹒５４９元；現時最大淨被動

賣出券商為中國國際金融，金額２８０﹒５３萬元，加權平均成交價１７﹒５６元。以現價計，

該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒３７％。

現時，恒生指數報１９９８８，跌２１３點或１﹒０５％；恒生中國企業指數報６８１８，

跌８３點或１﹒２２％；恒生科技指數報４３４２，跌７３點或１﹒６７％；主板成交

１４１﹒３３億元。

上證綜合指數報３２２５，跌１點或０﹒０４％，成交１００７﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２２４９，跌２０點或０﹒１６％，成交６０８﹒６１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １７﹒５００ 變動 －２﹒７８％

最高價 １８﹒０００ 最低價 １７﹒４６０

成交股數 ３６６﹒９萬股 成交金額 ６５３７﹒８萬

１０天平均 １８﹒２６６ 歷史波幅％ ４６﹒６１５

２０天平均 １７﹒８２３ 加權平均價 １７﹒８１９

５０天平均 １６﹒７７８ ＲＳＩ１４ ４８﹒３１１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入８０﹒３９萬元；暫連跌

３日，累計跌幅４﹒３７％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金沙（０１９２８） １７﹒５００ －２﹒７８

銀娛（０００２７） ４６﹒６００ －０﹒９６

凱升控股（００１０２） ０﹒１７６ －１﹒６８

新濠（００２００） ５﹒１７０ －０﹒５８

信德集團（００２４２） １﹒４００ 無升跌

澳博（００８８０） ２﹒８００ ＋１﹒８２

永利澳門（０１１２８） ４﹒９００ －２﹒２０

中國生態旅遊（０１３７１） ０﹒０６３ ＋１８﹒８７

美高梅（０２２８２） ４﹒１００ －２﹒１５

金界控股（０３９１８） ７﹒０２０ －１﹒２７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

