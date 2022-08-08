《異動股》新東方在綫挫近１２％失守１０天線，報１９﹒３元

《經濟通通訊社８日專訊》新東方在綫（０１７９７）跌１１﹒６７％，報１９﹒３元，跌

穿１０天線（２０﹒１７５元），最低價１９﹒３元，最高價２１﹒４元；成交１４８２﹒３５

萬股，成交金額３億元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８４７５﹒５９萬元。現時

最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５０５９﹒２萬元，加權平均成交價

２０﹒２２２元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１０８４﹒４７萬元，加權平

均成交價２０﹒１元。

現時，恒生指數報２００４９，跌１５２點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６８３８，

跌６３點或０﹒９２％；恒生科技指數報４３６２，跌５３點或１﹒２２％；主板成交

１６５﹒８４億元。

上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０４％，成交１１６９﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２２７１，升２點或０﹒０２％，成交７０５﹒９３億元人民幣。



基本資料

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現價 １９﹒３００ 變動 －１１﹒６７％

最高價 ２１﹒４００ 最低價 １９﹒３００

成交股數 １４８２﹒３５萬股 成交金額 ３億

１０天平均 ２０﹒１７５ 歷史波幅％ １１６﹒７３３

２０天平均 １８﹒１７０ 加權平均價 ２０﹒２１０

５０天平均 １５﹒３７３ ＲＳＩ１４ ５４﹒３００

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股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８４７５﹒５９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方在綫（０１７９７） １９﹒３００ －１１﹒６７

中國東方教育（００６６７） ３﹒１３０ －１﹒５７

中教控股（００８３９） ６﹒４００ －１﹒２３

希望教育（０１７６５） ０﹒６９０ －１﹒４３

天立國際控股（０１７７３） １﹒０５０ －５﹒４１

中國春來（０１９６９） ３﹒１８０ －３﹒３４

中國通才教育（０２１７５） ４﹒１１０ －１﹒４４

創聯控股（０２３７１） ０﹒０３７ －１１﹒９０

宇華教育（０６１６９） １﹒２３０ －１﹒６０

新東方（０９９０１） ２０﹒６００ －５﹒２９

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（ｅｄ）

