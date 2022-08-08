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01797 新東方在綫
即時 按盤價 升20.100 +0.340 (+1.721%)
大手異動

08/08/2022 09:54

《異動股》新東方在綫挫近１２％失守１０天線，報１９﹒３元

　　《經濟通通訊社８日專訊》新東方在綫（０１７９７）跌１１﹒６７％，報１９﹒３元，跌
穿１０天線（２０﹒１７５元），最低價１９﹒３元，最高價２１﹒４元；成交１４８２﹒３５
萬股，成交金額３億元；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８４７５﹒５９萬元。現時
最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額５０５９﹒２萬元，加權平均成交價
２０﹒２２２元；現時最大淨被動賣出券商為海通國際證券，金額１０８４﹒４７萬元，加權平
均成交價２０﹒１元。
　　現時，恒生指數報２００４９，跌１５２點或０﹒７６％；恒生中國企業指數報６８３８，
跌６３點或０﹒９２％；恒生科技指數報４３６２，跌５３點或１﹒２２％；主板成交
１６５﹒８４億元。
　　上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０４％，成交１１６９﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７１，升２點或０﹒０２％，成交７０５﹒９３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１９﹒３００　變動　　　　－１１﹒６７％
　　最高價　　　　　　２１﹒４００　最低價　　　　１９﹒３００
　　成交股數　　１４８２﹒３５萬股　成交金額　　　　　　　３億
　　１０天平均　　　　２０﹒１７５　歷史波幅％　１１６﹒７３３
　　２０天平均　　　　１８﹒１７０　加權平均價　　２０﹒２１０
　　５０天平均　　　　１５﹒３７３　ＲＳＩ１４　　５４﹒３００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線；主動買沽比率３５：６５，資金淨主動賣出８４７５﹒５９萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方在綫（０１７９７）　　１９﹒３００　－１１﹒６７
　　中國東方教育（００６６７）　　３﹒１３０　　－１﹒５７
　　中教控股（００８３９）　　　　６﹒４００　　－１﹒２３
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６９０　　－１﹒４３
　　天立國際控股（０１７７３）　　１﹒０５０　　－５﹒４１
　　中國春來（０１９６９）　　　　３﹒１８０　　－３﹒３４
　　中國通才教育（０２１７５）　　４﹒１１０　　－１﹒４４
　　創聯控股（０２３７１）　　　　０﹒０３７　－１１﹒９０
　　宇華教育（０６１６９）　　　　１﹒２３０　　－１﹒６０
　　新東方（０９９０１）　　　　２０﹒６００　　－５﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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