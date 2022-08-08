《異動股》中國天弓控股挫逾１２％穿２５０天線報０﹒２８５元

《經濟通通訊社８日專訊》中國天弓控股（００４２８）跌１２﹒３１％，報０﹒２８５元

，跌穿２５０天線（０﹒３０５元），最低價０﹒２５元，創１個月新低，最高價０﹒３１元；

成交４５４﹒６萬股，成交金額１２２﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高達，金

額３﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒３０３元；現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金

額３３﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒２５７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅

１４﹒９３％。

現時，恒生指數報２０００４，跌１９７點或０﹒９８％；恒生中國企業指數報６８１９，

跌８２點或１﹒１９％；恒生科技指數報４３４１，跌７４點或１﹒６８％；主板成交

２１４﹒３１億元。

上證綜合指數報３２２４，跌２點或０﹒０６％，成交１４９２﹒８２億元人民幣。

深證成份指數報１２２４９，跌１９點或０﹒１６％，成交９２１﹒２２億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２８５ 變動 －１２﹒３１％

最高價 ０﹒３１０ 最低價 ０﹒２５０

成交股數 ４５４﹒６萬股 成交金額 １２２﹒５１萬

１０天平均 ０﹒３２３ 歷史波幅％ １１８﹒８９１

２０天平均 ０﹒３２４ 加權平均價 ０﹒２７０

５０天平均 ０﹒３１２ ＲＳＩ１４ ４１﹒４０８

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股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；暫連跌３日，累計跌幅１４﹒９３％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國天弓控股（００４２８） ０﹒２８５ －１２﹒３１

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３５ 無升跌

光控（００１６５） ５﹒９１０ ＋０﹒３４

中投基金（００６１２） ４﹒５８０ ＋０﹒８８

首程控股（００６９７） １﹒３００ 無升跌

惠理集團（００８０６） ２﹒５５０ －１﹒１６

中國互聯網投資（００８１０） ４﹒３２０ ＋２﹒８６

中國信達（０１３５９） １﹒０６０ 無升跌

中國華融（０２７９９） ０﹒３５０ ＋１﹒４５

諾亞控股（０６６８６） ２６３﹒６００ －３﹒６５

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（ｅｄ）

