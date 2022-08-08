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00428 中國天弓控股
即時 按盤價 升0.315 +0.005 (+1.613%)
大手異動

08/08/2022 10:07

《異動股》中國天弓控股挫逾１２％穿２５０天線報０﹒２８５元

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國天弓控股（００４２８）跌１２﹒３１％，報０﹒２８５元
，跌穿２５０天線（０﹒３０５元），最低價０﹒２５元，創１個月新低，最高價０﹒３１元；
成交４５４﹒６萬股，成交金額１２２﹒５１萬元。現時最大淨被動買入券商為星展唯高達，金
額３﹒０９萬元，加權平均成交價０﹒３０３元；現時最大淨被動賣出券商為招銀國際證券，金
額３３﹒３２萬元，加權平均成交價０﹒２５７元。以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅
１４﹒９３％。
　　現時，恒生指數報２０００４，跌１９７點或０﹒９８％；恒生中國企業指數報６８１９，
跌８２點或１﹒１９％；恒生科技指數報４３４１，跌７４點或１﹒６８％；主板成交
２１４﹒３１億元。
　　上證綜合指數報３２２４，跌２點或０﹒０６％，成交１４９２﹒８２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２４９，跌１９點或０﹒１６％，成交９２１﹒２２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒２８５　變動　　　　－１２﹒３１％
　　最高價　　　　　０﹒３１０　最低價　　　　　０﹒２５０
　　成交股數　　４５４﹒６萬股　成交金額　　１２２﹒５１萬
　　１０天平均　　　０﹒３２３　歷史波幅％　１１８﹒８９１
　　２０天平均　　　０﹒３２４　加權平均價　　　０﹒２７０
　　５０天平均　　　０﹒３１２　ＲＳＩ１４　　４１﹒４０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：跌穿２５０天線，創１個月新低；暫連跌３日，累計跌幅１４﹒９３％
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國天弓控股（００４２８）　　　　０﹒２８５　－１２﹒３１
　　中達集團控股（００１３９）　　　　０﹒０３５　　　　無升跌
　　光控（００１６５）　　　　　　　　５﹒９１０　　＋０﹒３４
　　中投基金（００６１２）　　　　　　４﹒５８０　　＋０﹒８８
　　首程控股（００６９７）　　　　　　１﹒３００　　　　無升跌
　　惠理集團（００８０６）　　　　　　２﹒５５０　　－１﹒１６
　　中國互聯網投資（００８１０）　　　４﹒３２０　　＋２﹒８６
　　中國信達（０１３５９）　　　　　　１﹒０６０　　　　無升跌
　　中國華融（０２７９９）　　　　　　０﹒３５０　　＋１﹒４５
　　諾亞控股（０６６８６）　　　　２６３﹒６００　　－３﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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