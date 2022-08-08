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08143 金威醫療
即時 按盤價 升0.063 +0.015 (+31.250%)
大手異動

08/08/2022 10:19

《異動股》金威醫療升近５６％突破２５０天線，報０﹒０７元

　　《經濟通通訊社８日專訊》金威醫療（０８１４３）升５５﹒５６％，報０﹒０７元，升穿
２５０天線（０﹒０５８元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價０﹒０４７元；成交
１０３﹒６萬股，成交金額６﹒６４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入６﹒６４
萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２﹒１９萬元，加權平均成交價
０﹒０６９元。
　　現時，恒生指數報２０１０３，跌９８點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６８５４，跌
４７點或０﹒６９％；恒生科技指數報４３６１，跌５４點或１﹒２４％；主板成交
２６１﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０８％，成交１７１９﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８９，升１９點或０﹒１６％，成交１０５９﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　０﹒０７０　變動　　　　＋５５﹒５６％
　　最高價　　　　　０﹒０７０　最低價　　　　　０﹒０４７
　　成交股數　　１０３﹒６萬股　成交金額　　　　６﹒６４萬
　　１０天平均　　　０﹒０４９　歷史波幅％　１０７﹒２９８
　　２０天平均　　　０﹒０４９　加權平均價　　　０﹒０６４
　　５０天平均　　　０﹒０４９　ＲＳＩ１４　　７５﹒０１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
６﹒６４萬元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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