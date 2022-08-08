《異動股》金威醫療升近５６％突破２５０天線，報０﹒０７元

《經濟通通訊社８日專訊》金威醫療（０８１４３）升５５﹒５６％，報０﹒０７元，升穿
２５０天線（０﹒０５８元），最高價０﹒０７元，創１個月新高，最低價０﹒０４７元；成交
１０３﹒６萬股，成交金額６﹒６４萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入６﹒６４
萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額２﹒１９萬元，加權平均成交價
０﹒０６９元。
現時，恒生指數報２０１０３，跌９８點或０﹒４９％；恒生中國企業指數報６８５４，跌
４７點或０﹒６９％；恒生科技指數報４３６１，跌５４點或１﹒２４％；主板成交
２６１﹒８６億元。
上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０８％，成交１７１９﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２２８９，升１９點或０﹒１６％，成交１０５９﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７０ 變動 ＋５５﹒５６％
最高價 ０﹒０７０ 最低價 ０﹒０４７
成交股數 １０３﹒６萬股 成交金額 ６﹒６４萬
１０天平均 ０﹒０４９ 歷史波幅％ １０７﹒２９８
２０天平均 ０﹒０４９ 加權平均價 ０﹒０６４
５０天平均 ０﹒０４９ ＲＳＩ１４ ７５﹒０１０
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
６﹒６４萬元
（ｅｄ）
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