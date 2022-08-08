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02331 李寧
即時 按盤價 升64.650 +1.150 (+1.811%)
大手異動

08/08/2022 10:50

《異動股》李寧（０２３３１）跌逾３％，報６３﹒３５元

　　《經濟通通訊社８日專訊》李寧（０２３３１）跌３﹒０６％，報６３﹒３５元，最低價
６３﹒３５元，最高價６５﹒５元；成交２４８﹒９２萬股，成交金額１﹒５９億元；主動買沽
比率４０：６０，資金淨主動賣出２６８１﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券
香港，金額６６２﹒７２萬元，加權平均成交價６３﹒８９１元；現時最大淨被動賣出券商為美
銀，金額８０７﹒２９萬元，加權平均成交價６３﹒８８１元。
　　現時，恒生指數報２００３０，跌１７１點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６８２１，
跌８０點或１﹒１７％；恒生科技指數報４３３３，跌８２點或１﹒８６％；主板成交
３３０﹒２２億元。
　　上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０４％，成交２１２０﹒３９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８６，升１６點或０﹒１４％，成交１３１６﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　６３﹒３５０　變動　　　　－３﹒０６％
　　最高價　　　　　６５﹒５００　最低價　　　６３﹒３５０
　　成交股數　　２４８﹒９２萬股　成交金額　　　１﹒５９億
　　１０天平均　　　６５﹒２５５　歷史波幅％　３２﹒９２０
　　２０天平均　　　６６﹒３０７　加權平均價　６３﹒９６９
　　５０天平均　　　６５﹒８８４　ＲＳＩ１４　４２﹒１５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６８１﹒９萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６３﹒３５　－３﹒０６
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒３０　－０﹒６４
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒３２　－２﹒５３
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒０５　＋０﹒６６
　　安踏體育（０２０２０）　８５﹒６５　－２﹒３４
　　申洲國際（０２３１３）　７８﹒９０　－３﹒１９
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３５﹒２０　＋１﹒００
　　中國飛鶴（０６１８６）　　６﹒９６　＋１﹒１６
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒５６　－１﹒３９
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７６　－４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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