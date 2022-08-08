《異動股》李寧（０２３３１）跌逾３％，報６３﹒３５元

《經濟通通訊社８日專訊》李寧（０２３３１）跌３﹒０６％，報６３﹒３５元，最低價

６３﹒３５元，最高價６５﹒５元；成交２４８﹒９２萬股，成交金額１﹒５９億元；主動買沽

比率４０：６０，資金淨主動賣出２６８１﹒９萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券

香港，金額６６２﹒７２萬元，加權平均成交價６３﹒８９１元；現時最大淨被動賣出券商為美

銀，金額８０７﹒２９萬元，加權平均成交價６３﹒８８１元。

現時，恒生指數報２００３０，跌１７１點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６８２１，

跌８０點或１﹒１７％；恒生科技指數報４３３３，跌８２點或１﹒８６％；主板成交

３３０﹒２２億元。

上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０４％，成交２１２０﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２２８６，升１６點或０﹒１４％，成交１３１６﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 ６３﹒３５０ 變動 －３﹒０６％

最高價 ６５﹒５００ 最低價 ６３﹒３５０

成交股數 ２４８﹒９２萬股 成交金額 １﹒５９億

１０天平均 ６５﹒２５５ 歷史波幅％ ３２﹒９２０

２０天平均 ６６﹒３０７ 加權平均價 ６３﹒９６９

５０天平均 ６５﹒８８４ ＲＳＩ１４ ４２﹒１５４

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股份狀態：主動買沽比率４０：６０，資金淨主動賣出２６８１﹒９萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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李寧（０２３３１） ６３﹒３５ －３﹒０６

潤啤（００２９１） ５４﹒３０ －０﹒６４

特步國際（０１３６８） １２﹒３２ －２﹒５３

百威亞太（０１８７６） ２３﹒０５ ＋０﹒６６

安踏體育（０２０２０） ８５﹒６５ －２﹒３４

申洲國際（０２３１３） ７８﹒９０ －３﹒１９

蒙牛乳業（０２３１９） ３５﹒２０ ＋１﹒００

中國飛鶴（０６１８６） ６﹒９６ ＋１﹒１６

海底撈（０６８６２） １５﹒５６ －１﹒３９

九毛九（０９９２２） １７﹒７６ －４﹒００

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（ｅｄ）

