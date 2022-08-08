《異動股》中播控股漲近２１％突破２０天線，報０﹒４３５元

《經濟通通訊社８日專訊》中播控股（００４７１）升２０﹒８３％，報０﹒４３５元，升
穿２０天線（０﹒３９５元），最高價０﹒４４元，最低價０﹒３５５元；成交７９３﹒２６萬
股，成交金額３１９﹒５１萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１６８﹒２２萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５﹒１萬元，加權平均成交價０﹒４１１
元；現時最大淨被動賣出券商為六福證券香港，金額４０﹒０８萬元，加權平均成交價
０﹒４０７元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２９﹒８５％。
現時，恒生指數報２００２９，跌１７１點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６８２１，
跌８０點或１﹒１７％；恒生科技指數報４３３３，跌８２點或１﹒８６％；主板成交
３３１﹒５６億元。
上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０６％，成交２１３３﹒１４億元人民幣。
深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１３２３﹒１１億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４３５ 變動 ＋２０﹒８３％
最高價 ０﹒４４０ 最低價 ０﹒３５５
成交股數 ７９３﹒２６萬股 成交金額 ３１９﹒５１萬
１０天平均 ０﹒３５８ 歷史波幅％ ６７﹒２２１
２０天平均 ０﹒３９５ 加權平均價 ０﹒４０３
５０天平均 ０﹒４５７ ＲＳＩ１４ ５４﹒６６８
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１６８﹒２２萬元；暫連
升３日，累計升幅２９﹒８５％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中播控股（００４７１） ０﹒４３５ ＋２０﹒８３
和電（００２１５） １﹒２１０ 無升跌
中電信（００７２８） ２﹒６８０ －０﹒３７
中聯通（００７６２） ３﹒７４０ ＋０﹒２７
中移動（００９４１） ５０﹒９００ ＋０﹒１０
香港寬頻（０１３１０） ８﹒５３０ ＋０﹒１２
中信電訊（０１８８３） ２﹒６７０ 無升跌
電訊數碼控股（０６０３３） ２﹒６８０ ＋１﹒１３
香港電訊（０６８２３） １０﹒９２０ 無升跌
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（ｅｄ）
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