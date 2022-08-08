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00471 中播控股
即時 按盤價 跌0.410 -0.045 (-9.890%)
大手異動

08/08/2022 10:51

《異動股》中播控股漲近２１％突破２０天線，報０﹒４３５元

　　《經濟通通訊社８日專訊》中播控股（００４７１）升２０﹒８３％，報０﹒４３５元，升
穿２０天線（０﹒３９５元），最高價０﹒４４元，最低價０﹒３５５元；成交７９３﹒２６萬
股，成交金額３１９﹒５１萬元；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１６８﹒２２萬元
。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５﹒１萬元，加權平均成交價０﹒４１１
元；現時最大淨被動賣出券商為六福證券香港，金額４０﹒０８萬元，加權平均成交價
０﹒４０７元。以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２９﹒８５％。
　　現時，恒生指數報２００２９，跌１７１點或０﹒８５％；恒生中國企業指數報６８２１，
跌８０點或１﹒１７％；恒生科技指數報４３３３，跌８２點或１﹒８６％；主板成交
３３１﹒５６億元。
　　上證綜合指數報３２２８，升１點或０﹒０６％，成交２１３３﹒１４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８７，升１８點或０﹒１５％，成交１３２３﹒１１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒４３５　變動　　　　＋２０﹒８３％
　　最高價　　　　　　０﹒４４０　最低價　　　　　０﹒３５５
　　成交股數　　７９３﹒２６萬股　成交金額　　３１９﹒５１萬
　　１０天平均　　　　０﹒３５８　歷史波幅％　　６７﹒２２１
　　２０天平均　　　　０﹒３９５　加權平均價　　　０﹒４０３
　　５０天平均　　　　０﹒４５７　ＲＳＩ１４　　５４﹒６６８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７６：２４，資金淨主動買入１６８﹒２２萬元；暫連
升３日，累計升幅２９﹒８５％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中播控股（００４７１）　　　　０﹒４３５　＋２０﹒８３
　　和電（００２１５）　　　　　　１﹒２１０　　　　無升跌
　　中電信（００７２８）　　　　　２﹒６８０　　－０﹒３７
　　中聯通（００７６２）　　　　　３﹒７４０　　＋０﹒２７
　　中移動（００９４１）　　　　５０﹒９００　　＋０﹒１０
　　香港寬頻（０１３１０）　　　　８﹒５３０　　＋０﹒１２
　　中信電訊（０１８８３）　　　　２﹒６７０　　　　無升跌
　　電訊數碼控股（０６０３３）　　２﹒６８０　　＋１﹒１３
　　香港電訊（０６８２３）　　　１０﹒９２０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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