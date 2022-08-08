《異動股》中芯（００９８１）跌逾３％，報１７﹒３６元

《經濟通通訊社８日專訊》中芯（００９８１）跌３﹒０２％，報１７﹒３６元，最低價
１７﹒３６元，最高價１８﹒０８元，創１個月新高；成交２２４５﹒１１萬股，成交金額
３﹒９６億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出９２６５﹒６４萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額２０７９﹒７萬元，加權平均成交價１７﹒６１２元；現時最
大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１５９５﹒７３萬元，
加權平均成交價１７﹒６６８元。
現時，恒生指數報１９９９２，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８０８，
跌９３點或１﹒３６％；恒生科技指數報４３２２，跌９２點或２﹒１％；主板成交
３５１﹒１７億元。
上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交２２６８﹒４２億元人民幣。
深證成份指數報１２２８４，升１４點或０﹒１２％，成交１４１９﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒３６０ 變動 －３﹒０２％
最高價 １８﹒０８０ 最低價 １７﹒３６０
成交股數 ２２４５﹒１１萬股 成交金額 ３﹒９６億
１０天平均 １６﹒６５４ 歷史波幅％ ４４﹒２８５
２０天平均 １６﹒５７７ 加權平均價 １７﹒６５９
５０天平均 １７﹒３２５ ＲＳＩ１４ ５４﹒４６６
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出９２６５﹒６４萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １７﹒３６ －３﹒０２
金蝶國際（００２６８） １６﹒９０ －１﹒２８
中國軟件國際（００３５４） ７﹒１３ －１﹒６６
騰訊（００７００） ３００﹒８０ －２﹒２１
中興（００７６３） １６﹒６２ －１﹒０７
網龍（００７７７） １５﹒４４ －１﹒２８
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１３ －１﹒２６
聯想集團（００９９２） ７﹒０６ －１﹒２６
中國擎天軟件（０１２９７） ０﹒３９ ＋２﹒６３
金山軟件（０３８８８） ２６﹒０５ －１﹒１４
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（ｅｄ）
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