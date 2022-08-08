《異動股》中芯（００９８１）跌逾３％，報１７﹒３６元

《經濟通通訊社８日專訊》中芯（００９８１）跌３﹒０２％，報１７﹒３６元，最低價

１７﹒３６元，最高價１８﹒０８元，創１個月新高；成交２２４５﹒１１萬股，成交金額

３﹒９６億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出９２６５﹒６４萬元。現時最大淨被

動買入券商為中國投資信息，金額２０７９﹒７萬元，加權平均成交價１７﹒６１２元；現時最

大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額１５９５﹒７３萬元，

加權平均成交價１７﹒６６８元。

現時，恒生指數報１９９９２，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８０８，

跌９３點或１﹒３６％；恒生科技指數報４３２２，跌９２點或２﹒１％；主板成交

３５１﹒１７億元。

上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交２２６８﹒４２億元人民幣。

深證成份指數報１２２８４，升１４點或０﹒１２％，成交１４１９﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒３６０ 變動 －３﹒０２％

最高價 １８﹒０８０ 最低價 １７﹒３６０

成交股數 ２２４５﹒１１萬股 成交金額 ３﹒９６億

１０天平均 １６﹒６５４ 歷史波幅％ ４４﹒２８５

２０天平均 １６﹒５７７ 加權平均價 １７﹒６５９

５０天平均 １７﹒３２５ ＲＳＩ１４ ５４﹒４６６

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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出９２６５﹒６４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １７﹒３６ －３﹒０２

金蝶國際（００２６８） １６﹒９０ －１﹒２８

中國軟件國際（００３５４） ７﹒１３ －１﹒６６

騰訊（００７００） ３００﹒８０ －２﹒２１

中興（００７６３） １６﹒６２ －１﹒０７

網龍（００７７７） １５﹒４４ －１﹒２８

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒１３ －１﹒２６

聯想集團（００９９２） ７﹒０６ －１﹒２６

中國擎天軟件（０１２９７） ０﹒３９ ＋２﹒６３

金山軟件（０３８８８） ２６﹒０５ －１﹒１４

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（ｅｄ）

