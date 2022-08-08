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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌17.500 -0.040 (-0.228%)
大手異動

08/08/2022 11:03

《異動股》中芯（００９８１）跌逾３％，報１７﹒３６元

　　《經濟通通訊社８日專訊》中芯（００９８１）跌３﹒０２％，報１７﹒３６元，最低價
１７﹒３６元，最高價１８﹒０８元，創１個月新高；成交２２４５﹒１１萬股，成交金額
３﹒９６億元；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出９２６５﹒６４萬元。現時最大淨被
動買入券商為中國投資信息，金額２０７９﹒７萬元，加權平均成交價１７﹒６１２元；現時最
大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額１５９５﹒７３萬元，
加權平均成交價１７﹒６６８元。
　　現時，恒生指數報１９９９２，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８０８，
跌９３點或１﹒３６％；恒生科技指數報４３２２，跌９２點或２﹒１％；主板成交
３５１﹒１７億元。
　　上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交２２６８﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８４，升１４點或０﹒１２％，成交１４１９﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１７﹒３６０　變動　　　　－３﹒０２％
　　最高價　　　　　　１８﹒０８０　最低價　　　１７﹒３６０
　　成交股數　　２２４５﹒１１萬股　成交金額　　　３﹒９６億
　　１０天平均　　　　１６﹒６５４　歷史波幅％　４４﹒２８５
　　２０天平均　　　　１６﹒５７７　加權平均價　１７﹒６５９
　　５０天平均　　　　１７﹒３２５　ＲＳＩ１４　５４﹒４６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率３８：６２，資金淨主動賣出９２６５﹒６４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１７﹒３６　－３﹒０２
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１６﹒９０　－１﹒２８
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒１３　－１﹒６６
　　騰訊（００７００）　　　　　３００﹒８０　－２﹒２１
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒６２　－１﹒０７
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒４４　－１﹒２８
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒１３　－１﹒２６
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒０６　－１﹒２６
　　中國擎天軟件（０１２９７）　　　０﹒３９　＋２﹒６３
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２６﹒０５　－１﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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