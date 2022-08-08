《異動股》新絲路文旅漲近４６％突破５０天線，報０﹒２３５元

《經濟通通訊社８日專訊》新絲路文旅（００４７２）升４５﹒９６％，報０﹒２３５元，

升穿５０天線（０﹒１６５元），最高價０﹒２３５元，創１個月新高，最低價０﹒１６１元；

成交２０萬股，成交金額４﹒１８萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２１８０元

。現時最大淨被動買入券商為大新證券，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元；現時

最大淨被動賣出券商為滙信理財，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元。

現時，恒生指數報１９９９９，跌２０２點或１％；恒生中國企業指數報６８１０，跌９１

點或１﹒３３％；恒生科技指數報４３２５，跌９０點或２﹒０４％；主板成交３５５﹒７４億

元。

上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交２３００﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２２８７，升１７點或０﹒１５％，成交１４４５﹒５５億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ０﹒２３５ 變動 ＋４５﹒９６％

最高價 ０﹒２３５ 最低價 ０﹒１６１

成交股數 ２０萬股 成交金額 ４﹒１８萬

１０天平均 ０﹒１９０ 歷史波幅％ １３８﹒２８６

２０天平均 ０﹒２０４ 加權平均價 ０﹒２０９

５０天平均 ０﹒１６５ ＲＳＩ１４ ７１﹒５４１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２１８０

元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新絲路文旅（００４７２） ０﹒２３５ ＋４５﹒９６

青啤（００１６８） ７５﹒７５０ －１﹒２４

潤啤（００２９１） ５４﹒３００ －０﹒６４

通天酒業（００３８９） ０﹒０８７ －１﹒１４

百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５０ ＋１﹒０９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

