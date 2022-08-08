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00472 新絲路文旅
即時 按盤價 跌0.181 -0.014 (-7.179%)
大手異動

08/08/2022 11:06

《異動股》新絲路文旅漲近４６％突破５０天線，報０﹒２３５元

　　《經濟通通訊社８日專訊》新絲路文旅（００４７２）升４５﹒９６％，報０﹒２３５元，
升穿５０天線（０﹒１６５元），最高價０﹒２３５元，創１個月新高，最低價０﹒１６１元；
成交２０萬股，成交金額４﹒１８萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２１８０元
。現時最大淨被動買入券商為大新證券，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元；現時
最大淨被動賣出券商為滙信理財，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元。
　　現時，恒生指數報１９９９９，跌２０２點或１％；恒生中國企業指數報６８１０，跌９１
點或１﹒３３％；恒生科技指數報４３２５，跌９０點或２﹒０４％；主板成交３５５﹒７４億
元。
　　上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交２３００﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２８７，升１７點或０﹒１５％，成交１４４５﹒５５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒２３５　變動　　　　＋４５﹒９６％
　　最高價　　　０﹒２３５　最低價　　　　　０﹒１６１
　　成交股數　　　２０萬股　成交金額　　　　４﹒１８萬
　　１０天平均　０﹒１９０　歷史波幅％　１３８﹒２８６
　　２０天平均　０﹒２０４　加權平均價　　　０﹒２０９
　　５０天平均　０﹒１６５　ＲＳＩ１４　　７１﹒５４１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２１８０

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新絲路文旅（００４７２）　　０﹒２３５　＋４５﹒９６
　　青啤（００１６８）　　　　７５﹒７５０　　－１﹒２４
　　潤啤（００２９１）　　　　５４﹒３００　　－０﹒６４
　　通天酒業（００３８９）　　　０﹒０８７　　－１﹒１４
　　百威亞太（０１８７６）　　２３﹒１５０　　＋１﹒０９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 09/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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