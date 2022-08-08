《異動股》新絲路文旅漲近４６％突破５０天線，報０﹒２３５元

《經濟通通訊社８日專訊》新絲路文旅（００４７２）升４５﹒９６％，報０﹒２３５元，
升穿５０天線（０﹒１６５元），最高價０﹒２３５元，創１個月新高，最低價０﹒１６１元；
成交２０萬股，成交金額４﹒１８萬元；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２１８０元
。現時最大淨被動買入券商為大新證券，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元；現時
最大淨被動賣出券商為滙信理財，金額１﹒２６萬元，加權平均成交價０﹒２１元。
現時，恒生指數報１９９９９，跌２０２點或１％；恒生中國企業指數報６８１０，跌９１
點或１﹒３３％；恒生科技指數報４３２５，跌９０點或２﹒０４％；主板成交３５５﹒７４億
元。
上證綜合指數報３２２９，升２點或０﹒０９％，成交２３００﹒２１億元人民幣。
深證成份指數報１２２８７，升１７點或０﹒１５％，成交１４４５﹒５５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２３５ 變動 ＋４５﹒９６％
最高價 ０﹒２３５ 最低價 ０﹒１６１
成交股數 ２０萬股 成交金額 ４﹒１８萬
１０天平均 ０﹒１９０ 歷史波幅％ １３８﹒２８６
２０天平均 ０﹒２０４ 加權平均價 ０﹒２０９
５０天平均 ０﹒１６５ ＲＳＩ１４ ７１﹒５４１
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率５３：４７，資金淨主動買入２１８０
元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新絲路文旅（００４７２） ０﹒２３５ ＋４５﹒９６
青啤（００１６８） ７５﹒７５０ －１﹒２４
潤啤（００２９１） ５４﹒３００ －０﹒６４
通天酒業（００３８９） ０﹒０８７ －１﹒１４
百威亞太（０１８７６） ２３﹒１５０ ＋１﹒０９
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（ｅｄ）
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