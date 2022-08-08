《異動股》佳源國際控股跌近４％創新低，報０﹒２２４元

《經濟通通訊社８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒８６％，報０﹒２２４元，

最低價０﹒２２４元，創上市新低，最高價０﹒２３９元；成交１﹒５６億股，成交金額

３５９４﹒０７萬元；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１８７２﹒１２萬元。現時最

大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１２８３﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒２３元

；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６２﹒１９萬元，加權平均成交價０﹒２３１元。

現時，恒生指數報２００１２，跌１８９點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６８１５，

跌８６點或１﹒２５％；恒生科技指數報４３３０，跌８５點或１﹒９３％；主板成交

３６２﹒８５億元。

上證綜合指數報３２２６，跌不足１點，成交２３５４﹒５８億元人民幣。

深證成份指數報１２２６９，升不足１點，成交１４８１﹒２３億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２２４ 變動 －３﹒８６％

最高價 ０﹒２３９ 最低價 ０﹒２２４

成交股數 １﹒５６億股 成交金額 ３５９４﹒０７萬

１０天平均 ０﹒２６３ 歷史波幅％ ６４﹒７３４

２０天平均 ０﹒３０１ 加權平均價 ０﹒２３０

５０天平均 ０﹒３９５ ＲＳＩ１４ ２５﹒６８６

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１８７２﹒１２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２４ －３﹒８６

新地（０００１６） ９３﹒２５０ －０﹒１１

中海外（００６８８） ２０﹒９５０ －０﹒２４

旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１２０ ＋０﹒９５

龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －１﹒７６

潤地（０１１０９） ３１﹒５００ －０﹒１６

長實（０１１１３） ５３﹒９５０ －１﹒０１

ＥＳＲ（０１８２１） ２０﹒０５０ －０﹒９９

碧桂園（０２００７） ２﹒６８０ －１﹒１１

萬科企業（０２２０２） １４﹒４００ －０﹒２８

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（ｅｄ）

