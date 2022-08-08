《異動股》佳源國際控股跌近４％創新低，報０﹒２２４元

《經濟通通訊社８日專訊》佳源國際控股（０２７６８）跌３﹒８６％，報０﹒２２４元，
最低價０﹒２２４元，創上市新低，最高價０﹒２３９元；成交１﹒５６億股，成交金額
３５９４﹒０７萬元；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１８７２﹒１２萬元。現時最
大淨被動買入券商為中國創盈市場服務，金額１２８３﹒５６萬元，加權平均成交價０﹒２３元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額６２﹒１９萬元，加權平均成交價０﹒２３１元。
現時，恒生指數報２００１２，跌１８９點或０﹒９４％；恒生中國企業指數報６８１５，
跌８６點或１﹒２５％；恒生科技指數報４３３０，跌８５點或１﹒９３％；主板成交
３６２﹒８５億元。
上證綜合指數報３２２６，跌不足１點，成交２３５４﹒５８億元人民幣。
深證成份指數報１２２６９，升不足１點，成交１４８１﹒２３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒２２４ 變動 －３﹒８６％
最高價 ０﹒２３９ 最低價 ０﹒２２４
成交股數 １﹒５６億股 成交金額 ３５９４﹒０７萬
１０天平均 ０﹒２６３ 歷史波幅％ ６４﹒７３４
２０天平均 ０﹒３０１ 加權平均價 ０﹒２３０
５０天平均 ０﹒３９５ ＲＳＩ１４ ２５﹒６８６
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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率２３：７７，資金淨主動賣出１８７２﹒１２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳源國際控股（０２７６８） ０﹒２２４ －３﹒８６
新地（０００１６） ９３﹒２５０ －０﹒１１
中海外（００６８８） ２０﹒９５０ －０﹒２４
旭輝控股集團（００８８４） ２﹒１２０ ＋０﹒９５
龍湖（００９６０） ２５﹒０５０ －１﹒７６
潤地（０１１０９） ３１﹒５００ －０﹒１６
長實（０１１１３） ５３﹒９５０ －１﹒０１
ＥＳＲ（０１８２１） ２０﹒０５０ －０﹒９９
碧桂園（０２００７） ２﹒６８０ －１﹒１１
萬科企業（０２２０２） １４﹒４００ －０﹒２８
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（ｅｄ）
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